أحدث الارقام.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 109.5 مليون

"جونز هوبكنز": وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و418 ألف حالة

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 109.5 مليون حتى صباح اليوم الأربعاء، وأظهر أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 07:00 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 109 ملايين و504 آلاف حالة، كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 61.6 مليون، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و418 ألف حالة وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وتتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وإيران وجنوب إفريقيا، كما تتصدّر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.