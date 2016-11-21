النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 36 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الظاهري": حزنتُ على الزوجة التي دفعت مهرها لمشهور سناب

تساءل: هل هو موقف بطولي.. أم فيلم متفق عليه؟!

يتناول الكاتب الصحفي هاني الظاهري واقعة الزوجة السعودية التي دفعت مهرها لمشهور سناب، مُبديًا دهشته من أن تكون أسعار الإعلانات قد ارتفعت إلى هذا الحد، ولافتًا إلى أنه سيحزن على الزوجين بسبب جهلهما بالتقنية، حيث كان يمكن أن يضعا إعلانًا لمشروعهما على سناب وبأقل من ١٠٪ من الأسعار التي يطلبها المشاهير.

دفعت مهرها لمشهور سناب!

وفي مقاله "دفعت مهرها لمشهور سناب!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الظاهري: "قبل أيام قليلة بث أحد مشاهير تطبيق سناب شات في السعودية فيديو أظهر شابة في مقتبل العمر، مشيرًا إلى أنها دفعت مهرها الذي حصلت عليه للتو من زوجها للمشهور السنابي، مقابل أن يعمل تغطية دعائية لمشروع تجاري صغير يمتلكه الزوج الذي لا يعرف شيئًا عن موضوع ذهاب المهر لجيب المشهور.

طبعًا ذهب النجم السنابي إلى محل الزوج وصوره وأخبره أنه حضر للتغطية الدعائية بناء على طلب زوجته؛ مصارحًا إياه في بث يشاهده عشرات الآلاف بأنها منحته مهرها سعرًا لهذه التغطية، وأنه تنازل عن حقه تقديرًا لأصالة وموقف هذه الزوجة، وهنا ينتهي الحدث بقيام الزوج الشاب بتقبيل رأس زوجته أمام الكاميرا".

أسعار إعلانات مشاهير سناب

ويعلق "الظاهري" قائلًا: "لكن السؤال الذي لم يطرحه أحد هو: متى وصلت أسعار إعلانات مشاهير سناب شات إلى هذا الحد من الارتفاع، حتى باتت تساوي مهور الزواج؛ على اعتبار أن معدل المهر في السعودية يتراوح بين ٤٠ و٨٠ ألف ريال في أغلب الأحوال؟.. وهنا ينبغي أن أوضح أنني لم أطلع على المعاملة أو العقد الإعلاني بين المشهور والسيدة التي دفعت مهرها له".

هل هو موقف بطولي لمشهور سناب؟!

ويضيف الكاتب: "لكني أتوقع أنها قالت له قبل البث إن مبلغ الإعلان ستدفعه من مهرها، ولأن المشهور ذكي وحريف تسويق فقد جعل الأمر يبدو وكأنها دفعت المهر كاملاً، لأنه سيضرب بذلك عصفورين بحجر، إذ سيبدو موقفه بطولياً بإعلانه التنازل عن قيمة التغطية، وسترتفع أسهمه في سوق الإعلانات لأنه سيمرر رسالة غير مباشرة للمعلنين تقول (هذا هو تأثيري وهذا هو سعري).. ذلك بالطبع مجرد تحليل وربما يكون تحليلًا مجانبًا للصواب فلا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي حدث قبل البث وبعده بين المشهور والزوج وزوجته".

هل هو فيلم درامي متفق عليه؟

ويستدرك "الظاهري" قائلًا: "لكن بعض الخبثاء في شبكات التواصل التي تداولت الحادثة أخذوا بالتلميح إلى إمكانية أن يكون ذلك كله فيلمًا دراميًّا مفتعلًا ومتفقًا عليه، خصوصًا أن هذه الحادثة المؤثرة جماهيريًّا جاءت عقب أيام فقط من إعلان الشرطة السعودية أنها استدعت أحد مشاهير سناب شات بعد أن زعم في مقطع فيديو قام بتوثيقه ونشره في مواقع التواصل، تعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر بعدم صحة ادعائه وأن الحادثة مفتعلة بهدف الترويج لحسابه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة".

سأحزن على الزوجين

ويخلص "الظاهري" إلى أنه: "إجمالًا إذا كانت حادثة دفع المهر للسنابي حقيقية؛ فإنني شخصيًّا سأتمنى للزوج وزوجته التوفيق والاستقرار وحياة زوجية سعيدة، لكنني سأحزن عليهما لأنهما صدقا أن مشاهير سناب يمكن أن يقدموا لهما فرصة العمر لنجاح مشروعهما؛ فهما لا يعرفان أن هذه مجرد بروباغندا، وأنهما كان يمكن أن يضعا إعلانًا لمشروعهما في حساب المشهور وعشرات المشاهير غيره رغمًا عن هؤلاء المشاهير وبأقل من ١٠٪ من الأسعار التي يطلبها المشاهير من خلال الإعلانات الرسمية في التطبيق! لكن ماذا نقول سوى أن الجهل بالتقنية ميدان ربح للأذكياء والثرثارين وسبحان موزع الأرزاق".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الظاهري": حزنتُ على الزوجة التي دفعت مهرها لمشهور سناب
سبق

يتناول الكاتب الصحفي هاني الظاهري واقعة الزوجة السعودية التي دفعت مهرها لمشهور سناب، مُبديًا دهشته من أن تكون أسعار الإعلانات قد ارتفعت إلى هذا الحد، ولافتًا إلى أنه سيحزن على الزوجين بسبب جهلهما بالتقنية، حيث كان يمكن أن يضعا إعلانًا لمشروعهما على سناب وبأقل من ١٠٪ من الأسعار التي يطلبها المشاهير.

دفعت مهرها لمشهور سناب!

وفي مقاله "دفعت مهرها لمشهور سناب!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الظاهري: "قبل أيام قليلة بث أحد مشاهير تطبيق سناب شات في السعودية فيديو أظهر شابة في مقتبل العمر، مشيرًا إلى أنها دفعت مهرها الذي حصلت عليه للتو من زوجها للمشهور السنابي، مقابل أن يعمل تغطية دعائية لمشروع تجاري صغير يمتلكه الزوج الذي لا يعرف شيئًا عن موضوع ذهاب المهر لجيب المشهور.

طبعًا ذهب النجم السنابي إلى محل الزوج وصوره وأخبره أنه حضر للتغطية الدعائية بناء على طلب زوجته؛ مصارحًا إياه في بث يشاهده عشرات الآلاف بأنها منحته مهرها سعرًا لهذه التغطية، وأنه تنازل عن حقه تقديرًا لأصالة وموقف هذه الزوجة، وهنا ينتهي الحدث بقيام الزوج الشاب بتقبيل رأس زوجته أمام الكاميرا".

أسعار إعلانات مشاهير سناب

ويعلق "الظاهري" قائلًا: "لكن السؤال الذي لم يطرحه أحد هو: متى وصلت أسعار إعلانات مشاهير سناب شات إلى هذا الحد من الارتفاع، حتى باتت تساوي مهور الزواج؛ على اعتبار أن معدل المهر في السعودية يتراوح بين ٤٠ و٨٠ ألف ريال في أغلب الأحوال؟.. وهنا ينبغي أن أوضح أنني لم أطلع على المعاملة أو العقد الإعلاني بين المشهور والسيدة التي دفعت مهرها له".

هل هو موقف بطولي لمشهور سناب؟!

ويضيف الكاتب: "لكني أتوقع أنها قالت له قبل البث إن مبلغ الإعلان ستدفعه من مهرها، ولأن المشهور ذكي وحريف تسويق فقد جعل الأمر يبدو وكأنها دفعت المهر كاملاً، لأنه سيضرب بذلك عصفورين بحجر، إذ سيبدو موقفه بطولياً بإعلانه التنازل عن قيمة التغطية، وسترتفع أسهمه في سوق الإعلانات لأنه سيمرر رسالة غير مباشرة للمعلنين تقول (هذا هو تأثيري وهذا هو سعري).. ذلك بالطبع مجرد تحليل وربما يكون تحليلًا مجانبًا للصواب فلا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي حدث قبل البث وبعده بين المشهور والزوج وزوجته".

هل هو فيلم درامي متفق عليه؟

ويستدرك "الظاهري" قائلًا: "لكن بعض الخبثاء في شبكات التواصل التي تداولت الحادثة أخذوا بالتلميح إلى إمكانية أن يكون ذلك كله فيلمًا دراميًّا مفتعلًا ومتفقًا عليه، خصوصًا أن هذه الحادثة المؤثرة جماهيريًّا جاءت عقب أيام فقط من إعلان الشرطة السعودية أنها استدعت أحد مشاهير سناب شات بعد أن زعم في مقطع فيديو قام بتوثيقه ونشره في مواقع التواصل، تعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر بعدم صحة ادعائه وأن الحادثة مفتعلة بهدف الترويج لحسابه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة".

سأحزن على الزوجين

ويخلص "الظاهري" إلى أنه: "إجمالًا إذا كانت حادثة دفع المهر للسنابي حقيقية؛ فإنني شخصيًّا سأتمنى للزوج وزوجته التوفيق والاستقرار وحياة زوجية سعيدة، لكنني سأحزن عليهما لأنهما صدقا أن مشاهير سناب يمكن أن يقدموا لهما فرصة العمر لنجاح مشروعهما؛ فهما لا يعرفان أن هذه مجرد بروباغندا، وأنهما كان يمكن أن يضعا إعلانًا لمشروعهما في حساب المشهور وعشرات المشاهير غيره رغمًا عن هؤلاء المشاهير وبأقل من ١٠٪ من الأسعار التي يطلبها المشاهير من خلال الإعلانات الرسمية في التطبيق! لكن ماذا نقول سوى أن الجهل بالتقنية ميدان ربح للأذكياء والثرثارين وسبحان موزع الأرزاق".

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
01:53 PM

"الظاهري": حزنتُ على الزوجة التي دفعت مهرها لمشهور سناب

تساءل: هل هو موقف بطولي.. أم فيلم متفق عليه؟!

A A A
أيمن حسن - الرياض
2
12,179

يتناول الكاتب الصحفي هاني الظاهري واقعة الزوجة السعودية التي دفعت مهرها لمشهور سناب، مُبديًا دهشته من أن تكون أسعار الإعلانات قد ارتفعت إلى هذا الحد، ولافتًا إلى أنه سيحزن على الزوجين بسبب جهلهما بالتقنية، حيث كان يمكن أن يضعا إعلانًا لمشروعهما على سناب وبأقل من ١٠٪ من الأسعار التي يطلبها المشاهير.

دفعت مهرها لمشهور سناب!

وفي مقاله "دفعت مهرها لمشهور سناب!" بصحيفة "عكاظ"، يقول الظاهري: "قبل أيام قليلة بث أحد مشاهير تطبيق سناب شات في السعودية فيديو أظهر شابة في مقتبل العمر، مشيرًا إلى أنها دفعت مهرها الذي حصلت عليه للتو من زوجها للمشهور السنابي، مقابل أن يعمل تغطية دعائية لمشروع تجاري صغير يمتلكه الزوج الذي لا يعرف شيئًا عن موضوع ذهاب المهر لجيب المشهور.

طبعًا ذهب النجم السنابي إلى محل الزوج وصوره وأخبره أنه حضر للتغطية الدعائية بناء على طلب زوجته؛ مصارحًا إياه في بث يشاهده عشرات الآلاف بأنها منحته مهرها سعرًا لهذه التغطية، وأنه تنازل عن حقه تقديرًا لأصالة وموقف هذه الزوجة، وهنا ينتهي الحدث بقيام الزوج الشاب بتقبيل رأس زوجته أمام الكاميرا".

أسعار إعلانات مشاهير سناب

ويعلق "الظاهري" قائلًا: "لكن السؤال الذي لم يطرحه أحد هو: متى وصلت أسعار إعلانات مشاهير سناب شات إلى هذا الحد من الارتفاع، حتى باتت تساوي مهور الزواج؛ على اعتبار أن معدل المهر في السعودية يتراوح بين ٤٠ و٨٠ ألف ريال في أغلب الأحوال؟.. وهنا ينبغي أن أوضح أنني لم أطلع على المعاملة أو العقد الإعلاني بين المشهور والسيدة التي دفعت مهرها له".

هل هو موقف بطولي لمشهور سناب؟!

ويضيف الكاتب: "لكني أتوقع أنها قالت له قبل البث إن مبلغ الإعلان ستدفعه من مهرها، ولأن المشهور ذكي وحريف تسويق فقد جعل الأمر يبدو وكأنها دفعت المهر كاملاً، لأنه سيضرب بذلك عصفورين بحجر، إذ سيبدو موقفه بطولياً بإعلانه التنازل عن قيمة التغطية، وسترتفع أسهمه في سوق الإعلانات لأنه سيمرر رسالة غير مباشرة للمعلنين تقول (هذا هو تأثيري وهذا هو سعري).. ذلك بالطبع مجرد تحليل وربما يكون تحليلًا مجانبًا للصواب فلا أحد يعرف على وجه التحديد ما الذي حدث قبل البث وبعده بين المشهور والزوج وزوجته".

هل هو فيلم درامي متفق عليه؟

ويستدرك "الظاهري" قائلًا: "لكن بعض الخبثاء في شبكات التواصل التي تداولت الحادثة أخذوا بالتلميح إلى إمكانية أن يكون ذلك كله فيلمًا دراميًّا مفتعلًا ومتفقًا عليه، خصوصًا أن هذه الحادثة المؤثرة جماهيريًّا جاءت عقب أيام فقط من إعلان الشرطة السعودية أنها استدعت أحد مشاهير سناب شات بعد أن زعم في مقطع فيديو قام بتوثيقه ونشره في مواقع التواصل، تعرضه لجريمة ابتزاز من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي. وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية، أقر بعدم صحة ادعائه وأن الحادثة مفتعلة بهدف الترويج لحسابه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة".

سأحزن على الزوجين

ويخلص "الظاهري" إلى أنه: "إجمالًا إذا كانت حادثة دفع المهر للسنابي حقيقية؛ فإنني شخصيًّا سأتمنى للزوج وزوجته التوفيق والاستقرار وحياة زوجية سعيدة، لكنني سأحزن عليهما لأنهما صدقا أن مشاهير سناب يمكن أن يقدموا لهما فرصة العمر لنجاح مشروعهما؛ فهما لا يعرفان أن هذه مجرد بروباغندا، وأنهما كان يمكن أن يضعا إعلانًا لمشروعهما في حساب المشهور وعشرات المشاهير غيره رغمًا عن هؤلاء المشاهير وبأقل من ١٠٪ من الأسعار التي يطلبها المشاهير من خلال الإعلانات الرسمية في التطبيق! لكن ماذا نقول سوى أن الجهل بالتقنية ميدان ربح للأذكياء والثرثارين وسبحان موزع الأرزاق".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,710
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,263
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,211
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,257

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة