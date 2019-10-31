جمعية "صحة المرأة" بعسير تعقد اجتماعها الأول بـ"مفتاحة أبها"

عقدت جمعية "صحة المرأة" بمنطقة عسير، اجتماعها الأول مساء أمس الأربعاء، بحضور رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة سماح الرحيلي، وصاحب فكرة الجمعية والعضو المؤسس سعيد آل هقشة، والأخصائي حسن آل مشاري، والمدير المالي للجمعية نورة الصوقعي وعدد من الأعضاء المؤسسين، بمقر المجلس التنسيقي في قرية المفتاحة بأبها.

بدأ الاجتماع بكلمة الافتتاح لرئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتورة سماح الرحيلي التي رحّبت فيها بالحضور من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وهنّأتهم بالموافقة على تأسيس الجمعية لخدمة أهالي المنطقة، ولتقديم الهدف من هذه الجمعية التخصصية في مجال صحة المرأة بمنطقة عسير.

وقالت الدكتورة "الرحيلي" في كلمتها: "يطيب لي في هذا اليوم، أن أعلن عن انطلاق أعمال الجمعية بعد صدور قرار اعتمادها بالرقم الوزاري رقم "٢١٠٢٣٣" والصادر بتاريخ 25/ 11/ ١٤٤٠هـ من قِبَل وزير العمل والتنمية الاجتماعية، كما تم تسجيل الجمعية بالسجل الخاص بالجمعيات الأهلية برقم ١٣٩٠ ومقرها الرئيسي أبها.

وقدّمت شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهم الله- وأمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، الداعم الأول للعمل الخيري بالمنطقة.

وتقدّمت "الرحيلي" بالشكر والعرفان أيضًا لوزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومدير عام فرع الوزارة بمنطقة عسير، وجميع منسوبيها، وكل من وقف وأسس وساهم في إنشاء الجمعية التي ستسهم -بإذن الله- في خدمة أهالي منطقة عسير؛ في ظل الدعم اللا محدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وأهل الخير والنبل والوفاء، إلى جانب دعم ومؤازرة هذه الجمعية الفتية حتى تنطلق بعون الله نحو تحقيق الأهداف المنشودة، وتقديم الخدمة الأفضل في المجال الصحي المستويات؛ وذلك تحقيقًا لبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠م ورؤية المملكة ٢٠٣٠م، ثم تم التعريف بالأعضاء الذين تَبَاينت تخصصاتهم، ما بين المجال الطبي والتمريض والمجال التطوعي والإعلامي.

وتمت مناقشة إقرار الهيكل الإداري والتنظيمي، وتوزيع المهام، ثم التعريف بالجمعية وصياغة الرؤية والرسالة ومراجعة الأهداف التفصيلية وإقرارها، وتحديد آلية اختيار شعار الجمعية والبدء بالتنسيق الإعلامي من خلال خطة إعلامية مقترحة.