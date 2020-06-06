النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3121 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 98869

مختص: هذه الجنسيات أول من تزور السعودية والإمارات بعد كورونا

السياحة الخليجية أول المتعافين

أكد نصري بدران، مدير التطوير بدبي لينك في الإمارات لـ"سبق"، أن القطاع الفندقي في السعودية والإمارات مستعد تمامًا لاستقبال السياح من كل أنحاء العالم بسبب قوته واستعداده.

وحدد "بدران" ترتيب فتح السياحة الدولية إلى كل من السعودية والإمارات قائلاً: "إن أول من يزور كلا الدولتين هم أبناؤهما والمعروفة بالسياحة الداخلية، وقد بدأت هنا في الإمارات، وقد بدأت أيضًا بالسعودية عن طريق السماح بعودة الطيران الداخلي، ثم تستقبل الدولتان السياح الخليجيين، وهم يمثلون ما يزيد عن 30% من أعداد الزوار إلى الإمارات، وهو رقم ليس بسيطًا بالنسبة للسعودية".

وتوقع "بدران" أن يتم استقبال السعوديين في الإمارات قريبًا بعد اعتماد المسؤولين، لافتًا إلى أن السوق السعودي يعد رقم 1 في الخليج؛ نظرًا لضخامته ومتوسط الإنفاق، وما تتسم به السياحة السعودية من إشغال فندقي من الغرف والشقق الفندقية، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى: المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

وأكد "بدري" أن تداعيات فيروس كورونا أصابت القطاع السياحي بشكل غير مسبوق، مشيرًا أن الأهم الآن هو معالجة الوضع الجديد للقطاع السياحي العربي في المستقبل، مبينًا أن التعافي في الوطن العربي سيكون خليجيًا أولاً تليه الأردن وتونس والمغرب ومصر.

وأشار"بدري" إلى أهمية الترويج المبكر التي يجب أن تقدمه وكالات السفر والفنادق والشقق الفندقية من خصومات وعروض متنوعة وغيرها من البرامج السياحية التي تنظمها للسياح من زيارات للمتاحف ومراكز التسوق، إضافة إلى الشواطئ حتى يستعيد ثقته في القطاع.

وأوضح "بدري" أن في الإمارات هناك طلب قوي من المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية؛ ما ساهم في رفع مستويات الإشغال الفندقي بداية من منتصف يونيو الحالي.

الرئيسية/ سياحة / سياحة داخلية

اعلان
مختص: هذه الجنسيات أول من تزور السعودية والإمارات بعد كورونا
سبق

أكد نصري بدران، مدير التطوير بدبي لينك في الإمارات لـ"سبق"، أن القطاع الفندقي في السعودية والإمارات مستعد تمامًا لاستقبال السياح من كل أنحاء العالم بسبب قوته واستعداده.

وحدد "بدران" ترتيب فتح السياحة الدولية إلى كل من السعودية والإمارات قائلاً: "إن أول من يزور كلا الدولتين هم أبناؤهما والمعروفة بالسياحة الداخلية، وقد بدأت هنا في الإمارات، وقد بدأت أيضًا بالسعودية عن طريق السماح بعودة الطيران الداخلي، ثم تستقبل الدولتان السياح الخليجيين، وهم يمثلون ما يزيد عن 30% من أعداد الزوار إلى الإمارات، وهو رقم ليس بسيطًا بالنسبة للسعودية".

وتوقع "بدران" أن يتم استقبال السعوديين في الإمارات قريبًا بعد اعتماد المسؤولين، لافتًا إلى أن السوق السعودي يعد رقم 1 في الخليج؛ نظرًا لضخامته ومتوسط الإنفاق، وما تتسم به السياحة السعودية من إشغال فندقي من الغرف والشقق الفندقية، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى: المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

وأكد "بدري" أن تداعيات فيروس كورونا أصابت القطاع السياحي بشكل غير مسبوق، مشيرًا أن الأهم الآن هو معالجة الوضع الجديد للقطاع السياحي العربي في المستقبل، مبينًا أن التعافي في الوطن العربي سيكون خليجيًا أولاً تليه الأردن وتونس والمغرب ومصر.

وأشار"بدري" إلى أهمية الترويج المبكر التي يجب أن تقدمه وكالات السفر والفنادق والشقق الفندقية من خصومات وعروض متنوعة وغيرها من البرامج السياحية التي تنظمها للسياح من زيارات للمتاحف ومراكز التسوق، إضافة إلى الشواطئ حتى يستعيد ثقته في القطاع.

وأوضح "بدري" أن في الإمارات هناك طلب قوي من المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية؛ ما ساهم في رفع مستويات الإشغال الفندقي بداية من منتصف يونيو الحالي.

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
06:32 PM

مختص: هذه الجنسيات أول من تزور السعودية والإمارات بعد كورونا

السياحة الخليجية أول المتعافين

A A A
خالد خليل - الرياض
4
7,417

أكد نصري بدران، مدير التطوير بدبي لينك في الإمارات لـ"سبق"، أن القطاع الفندقي في السعودية والإمارات مستعد تمامًا لاستقبال السياح من كل أنحاء العالم بسبب قوته واستعداده.

وحدد "بدران" ترتيب فتح السياحة الدولية إلى كل من السعودية والإمارات قائلاً: "إن أول من يزور كلا الدولتين هم أبناؤهما والمعروفة بالسياحة الداخلية، وقد بدأت هنا في الإمارات، وقد بدأت أيضًا بالسعودية عن طريق السماح بعودة الطيران الداخلي، ثم تستقبل الدولتان السياح الخليجيين، وهم يمثلون ما يزيد عن 30% من أعداد الزوار إلى الإمارات، وهو رقم ليس بسيطًا بالنسبة للسعودية".

وتوقع "بدران" أن يتم استقبال السعوديين في الإمارات قريبًا بعد اعتماد المسؤولين، لافتًا إلى أن السوق السعودي يعد رقم 1 في الخليج؛ نظرًا لضخامته ومتوسط الإنفاق، وما تتسم به السياحة السعودية من إشغال فندقي من الغرف والشقق الفندقية، بالإضافة إلى الجنسيات الأخرى: المملكة المتحدة وألمانيا وإسبانيا.

وأكد "بدري" أن تداعيات فيروس كورونا أصابت القطاع السياحي بشكل غير مسبوق، مشيرًا أن الأهم الآن هو معالجة الوضع الجديد للقطاع السياحي العربي في المستقبل، مبينًا أن التعافي في الوطن العربي سيكون خليجيًا أولاً تليه الأردن وتونس والمغرب ومصر.

وأشار"بدري" إلى أهمية الترويج المبكر التي يجب أن تقدمه وكالات السفر والفنادق والشقق الفندقية من خصومات وعروض متنوعة وغيرها من البرامج السياحية التي تنظمها للسياح من زيارات للمتاحف ومراكز التسوق، إضافة إلى الشواطئ حتى يستعيد ثقته في القطاع.

وأوضح "بدري" أن في الإمارات هناك طلب قوي من المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية؛ ما ساهم في رفع مستويات الإشغال الفندقي بداية من منتصف يونيو الحالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,877
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,310
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,286
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة