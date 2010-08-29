صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة- الخرمة، (وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
"شرطة مكة": إيقاف 3 أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة– الخرمة
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة- الخرمة، (وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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"شرطة مكة": إيقاف 3 أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة– الخرمةوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-08-29
29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
08:00 PM
"شرطة مكة": إيقاف 3 أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة– الخرمة
جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامدي، بأن الأجهزة الأمنية تمكنت -بفضل الله- من تحديد هوية ثلاثة أشخاص قاموا بإتلاف جهاز رصد سرعة آلي على طريق تربة- الخرمة، (وهم 3 مواطنين في العقد الثالث من العمر)، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.
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