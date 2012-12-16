بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، تنطلق يوم غدٍ الجمعة، نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3، والتي تستضيفها المملكة يومي 17 و18 ديسمبر الجاري بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، بمشاركة 12 فريقًا من مختلف دول العالم، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA. وتأتي إقامة هذا الحدث الذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، ضمن سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة بمختلف الألعاب والرياضات، كإحدى الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها الوزارة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030. ويشارك في هذه البطولة إلى جانب ممثل كرة السلة السعودية فريق جدة، فرق ريغا من لاتفيا حامل اللقب، وفريقا أوب وليمان من صربيا، وأنتوب البلجيكي، وأمستردام الهولندي، وشاكاي وغراز الليتوانيان، وبرنستون الأمريكي، وسان جوان البورتوريكو، ولوزان السويسري، وغاغارين الروسي. وتنطلق مباريات اليوم الأول بالتصفيات المؤهلة إلى المرحلة الأخيرة؛ حيث تلعب 12 مواجهة اليوم الجمعة، بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة؛ حيث ينص نظام البطولة على تقسيم الفرق لأربع مجموعات "3 فرق في كل مجموعة"؛ حيث جاء فريق جدة في المجموعة الثانية إلى جانب أوب الصربي وسان جوان البورتوريكو، فيما ضمت المجموعة الأولى فريق ريغا من لاتفيا حامل اللقب، وفريق برنستون الأمريكي، ولوزان السويسري، وجاءت فرق ليمان الصربي وشاكاي الليتواني وغاغارين الروسي في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة فرق أنتوب البلجيكي وأمستردام الهولندي وغراز الليتواني.

غدًا في جدة.. افتتاح نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-16 بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، تنطلق يوم غدٍ الجمعة، نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3، والتي تستضيفها المملكة يومي 17 و18 ديسمبر الجاري بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، بمشاركة 12 فريقًا من مختلف دول العالم، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.



وتأتي إقامة هذا الحدث الذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، ضمن سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة بمختلف الألعاب والرياضات، كإحدى الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها الوزارة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.



ويشارك في هذه البطولة إلى جانب ممثل كرة السلة السعودية فريق جدة، فرق ريغا من لاتفيا حامل اللقب، وفريقا أوب وليمان من صربيا، وأنتوب البلجيكي، وأمستردام الهولندي، وشاكاي وغراز الليتوانيان، وبرنستون الأمريكي، وسان جوان البورتوريكو، ولوزان السويسري، وغاغارين الروسي.



وتنطلق مباريات اليوم الأول بالتصفيات المؤهلة إلى المرحلة الأخيرة؛ حيث تلعب 12 مواجهة اليوم الجمعة، بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة؛ حيث ينص نظام البطولة على تقسيم الفرق لأربع مجموعات "3 فرق في كل مجموعة"؛ حيث جاء فريق جدة في المجموعة الثانية إلى جانب أوب الصربي وسان جوان البورتوريكو، فيما ضمت المجموعة الأولى فريق ريغا من لاتفيا حامل اللقب، وفريق برنستون الأمريكي، ولوزان السويسري، وجاءت فرق ليمان الصربي وشاكاي الليتواني وغاغارين الروسي في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة فرق أنتوب البلجيكي وأمستردام الهولندي وغراز الليتواني.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443 05:04 PM

غدًا في جدة.. افتتاح نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3 تستضيفها المملكة يومي 17 و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 12 فريقًا





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بحضور نائب وزير الرياضة بدر القاضي، تنطلق يوم غدٍ الجمعة، نهائيات الجولة العالمية للأبطال لكرة السلة 3x3، والتي تستضيفها المملكة يومي 17 و18 ديسمبر الجاري بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة، بمشاركة 12 فريقًا من مختلف دول العالم، وتنظمها وزارة الرياضة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة السلة، وبإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.



وتأتي إقامة هذا الحدث الذي يندرج تحت برنامج "جودة الحياة"، ضمن سلسلة من الفعاليات والبطولات الرياضية العالمية التي تستضيفها المملكة بمختلف الألعاب والرياضات، كإحدى الخطط الاستراتيجية التي تسير عليها الوزارة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.



ويشارك في هذه البطولة إلى جانب ممثل كرة السلة السعودية فريق جدة، فرق ريغا من لاتفيا حامل اللقب، وفريقا أوب وليمان من صربيا، وأنتوب البلجيكي، وأمستردام الهولندي، وشاكاي وغراز الليتوانيان، وبرنستون الأمريكي، وسان جوان البورتوريكو، ولوزان السويسري، وغاغارين الروسي.



وتنطلق مباريات اليوم الأول بالتصفيات المؤهلة إلى المرحلة الأخيرة؛ حيث تلعب 12 مواجهة اليوم الجمعة، بحيث يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة؛ حيث ينص نظام البطولة على تقسيم الفرق لأربع مجموعات "3 فرق في كل مجموعة"؛ حيث جاء فريق جدة في المجموعة الثانية إلى جانب أوب الصربي وسان جوان البورتوريكو، فيما ضمت المجموعة الأولى فريق ريغا من لاتفيا حامل اللقب، وفريق برنستون الأمريكي، ولوزان السويسري، وجاءت فرق ليمان الصربي وشاكاي الليتواني وغاغارين الروسي في المجموعة الثالثة، وضمت المجموعة الرابعة فرق أنتوب البلجيكي وأمستردام الهولندي وغراز الليتواني.