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نائب رئيس جنوب السودان يشيد بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا

أعرب عن تقديره مبادرة السعودية في دعم الاستقرار بالمنطقة

أشاد نائب رئيس دولة جنوب السودان حسين عبدالباقي؛ بجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق سلام جوبا، ودعوتها لجنوب السودان في ملتقى أصدقاء السودان، الذي نظّمته العام الماضي ومبادرتها في دعم الاستقرار في المنطقة، ومشاريعها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان والسفير غير المقيم لدولة جنوب السودان علي بن حسن جعفر؛ في مقر إقامته بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، مساء أمس.

وشهد اللقاء تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكّد السفير علي بن حسن جعفر؛ حرص المملكة على استمرار وتعزيز جهودها التنموية وبناء أفضل العلاقات وتطوير المشاريع والمصالح مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس جنوب السودان يشيد بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا
سبق

أشاد نائب رئيس دولة جنوب السودان حسين عبدالباقي؛ بجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق سلام جوبا، ودعوتها لجنوب السودان في ملتقى أصدقاء السودان، الذي نظّمته العام الماضي ومبادرتها في دعم الاستقرار في المنطقة، ومشاريعها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان والسفير غير المقيم لدولة جنوب السودان علي بن حسن جعفر؛ في مقر إقامته بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، مساء أمس.

وشهد اللقاء تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكّد السفير علي بن حسن جعفر؛ حرص المملكة على استمرار وتعزيز جهودها التنموية وبناء أفضل العلاقات وتطوير المشاريع والمصالح مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
01:17 PM

نائب رئيس جنوب السودان يشيد بجهود المملكة في تحقيق سلام جوبا

أعرب عن تقديره مبادرة السعودية في دعم الاستقرار بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الخرطوم
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أشاد نائب رئيس دولة جنوب السودان حسين عبدالباقي؛ بجهود المملكة العربية السعودية في تحقيق سلام جوبا، ودعوتها لجنوب السودان في ملتقى أصدقاء السودان، الذي نظّمته العام الماضي ومبادرتها في دعم الاستقرار في المنطقة، ومشاريعها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال لقائه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان والسفير غير المقيم لدولة جنوب السودان علي بن حسن جعفر؛ في مقر إقامته بضاحية كافوري بالخرطوم بحري، مساء أمس.

وشهد اللقاء تبادل الحديث عن العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة.

وأكّد السفير علي بن حسن جعفر؛ حرص المملكة على استمرار وتعزيز جهودها التنموية وبناء أفضل العلاقات وتطوير المشاريع والمصالح مع جميع الدول الشقيقة والصديقة.

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