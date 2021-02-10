النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 369 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 306 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الحقيل" يعتمد تشكيل المجلس التأسيسي لشركة "أمانة نجران"

تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة ومقومات المنطقة

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة نجران؛ حيث تكوّن أعضاؤه ‏من: المهندس عيد العتيبي أمين منطقة نجران رئيسًا، وممثل ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسين السليماني، وعضوية: المهندس عبدالله الفصام، ونادر العمري، وعلي آل منصور.

وأوضح أمين نجران المهندس عيد العتيبي، لـ"سبق" أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات الاقتصادية للمنطقة، وذلك عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.

وأضاف المهندس "العتيبي" أن شركة الأمانة ستمثل ذراعاً استثماريّاً وتنفيذيّاً، كما تستهدف تطوير الأحياء العشوائية ورفع مستوى جودة الخدمات.

يذكر أن شركة أمانة منطقة نجران تستهدف عدداً من المهام؛ من ‏أبرزها ‏تطوير ‏أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن ‏العمراني في المنطقة ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية ‏واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية ومشروعات النقل العام، مع تحقيق نمو ‏مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة.‏

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الحقيل" يعتمد تشكيل المجلس التأسيسي لشركة "أمانة نجران"
سبق

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة نجران؛ حيث تكوّن أعضاؤه ‏من: المهندس عيد العتيبي أمين منطقة نجران رئيسًا، وممثل ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسين السليماني، وعضوية: المهندس عبدالله الفصام، ونادر العمري، وعلي آل منصور.

وأوضح أمين نجران المهندس عيد العتيبي، لـ"سبق" أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات الاقتصادية للمنطقة، وذلك عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.

وأضاف المهندس "العتيبي" أن شركة الأمانة ستمثل ذراعاً استثماريّاً وتنفيذيّاً، كما تستهدف تطوير الأحياء العشوائية ورفع مستوى جودة الخدمات.

يذكر أن شركة أمانة منطقة نجران تستهدف عدداً من المهام؛ من ‏أبرزها ‏تطوير ‏أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن ‏العمراني في المنطقة ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية ‏واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية ومشروعات النقل العام، مع تحقيق نمو ‏مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة.‏

10 فبراير 2021 - 28 جمادى الآخر 1442
04:41 PM

"الحقيل" يعتمد تشكيل المجلس التأسيسي لشركة "أمانة نجران"

تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة ومقومات المنطقة

A A A
هادي آل كليب - نجران
0
57

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة نجران؛ حيث تكوّن أعضاؤه ‏من: المهندس عيد العتيبي أمين منطقة نجران رئيسًا، وممثل ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسين السليماني، وعضوية: المهندس عبدالله الفصام، ونادر العمري، وعلي آل منصور.

وأوضح أمين نجران المهندس عيد العتيبي، لـ"سبق" أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات الاقتصادية للمنطقة، وذلك عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.

وأضاف المهندس "العتيبي" أن شركة الأمانة ستمثل ذراعاً استثماريّاً وتنفيذيّاً، كما تستهدف تطوير الأحياء العشوائية ورفع مستوى جودة الخدمات.

يذكر أن شركة أمانة منطقة نجران تستهدف عدداً من المهام؛ من ‏أبرزها ‏تطوير ‏أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن ‏العمراني في المنطقة ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية ‏واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية ومشروعات النقل العام، مع تحقيق نمو ‏مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة.‏

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,995
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,441
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,648
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,384

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

العالم الافتراضي ووهم السعادة!!

غسان محمد عسيلان
المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

المسؤولية الاجتماعية وشركات الاتصالات

عبدالرحمن المرشد
سفراء ولكن!!

سفراء ولكن!!

عبدالسلام المشيطي
بشِّروا ولا تنفِّروا

بشِّروا ولا تنفِّروا

مها الجبر
سيمفونية فريق القدم!!

سيمفونية فريق القدم!!

عبدالمحسن الحارثي
تحقيق السعودة بوسائل عصرية

تحقيق السعودة بوسائل عصرية

علي آل شرمة
الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

الفاتورة الإلكترونية لحماية المستهلك والاقتصاد

برجس البرجس
أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

أيها الزوج.. (صوتك يكفي)

حسن آل عمير
العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

العنصرية.. مراوغة هوياتية لنبذ الآخر!

سعد آل حماد
النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

النمو الاقتصادي السعودي بين الرابح والخاسر!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة