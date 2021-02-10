"الحقيل" يعتمد تشكيل المجلس التأسيسي لشركة "أمانة نجران"

تهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة ومقومات المنطقة

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة نجران؛ حيث تكوّن أعضاؤه ‏من: المهندس عيد العتيبي أمين منطقة نجران رئيسًا، وممثل ‏وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس حسين السليماني، وعضوية: المهندس عبدالله الفصام، ونادر العمري، وعلي آل منصور.



وأوضح أمين نجران المهندس عيد العتيبي، لـ"سبق" أن شركة الأمانة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المكانة والمقومات الاقتصادية للمنطقة، وذلك عن طريق إيجاد الفرص الجاذبة، وتحقيق الاستثمار الأمثل، وإدارة الأصول والممتلكات بشكل فعال.



وأضاف المهندس "العتيبي" أن شركة الأمانة ستمثل ذراعاً استثماريّاً وتنفيذيّاً، كما تستهدف تطوير الأحياء العشوائية ورفع مستوى جودة الخدمات.



يذكر أن شركة أمانة منطقة نجران تستهدف عدداً من المهام؛ من ‏أبرزها ‏تطوير ‏أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن ‏العمراني في المنطقة ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية ‏واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية ومشروعات النقل العام، مع تحقيق نمو ‏مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة.‏