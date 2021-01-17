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"الصحة": تسجيل 176 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 146 خلال الـ24 ساعة الماضية

متحدث "الصحة": اللقاح هو السلاح القوي.. والتراخي في الاحترازات خطر جداً

قال: التطعيم يتم بحسب الأولوية.. وصلنا إلى 295.530 جرعة معطاة

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي، موضحاً أن تلقي التطعيم يتم بحسب الأولوية لفئات المجتمع، كاشفاً عن استمرار إعطاء اللقاح حتى الآن، و"وصلنا إلى 295.530 جرعة معطاة".

وأضاف اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لم يتم رصد أي أعراض غير متوقعة لدى من تحصلوا على لقاح #كورونا حتى الآن، وهناك فرق بين الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وبين الوصول بأفراد المجتمع إلى المناعة.

وقال "العبدالعالي": التراخي في الإجراءات الاحترازية للوقاية من #كورونا خطر جداً.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متحدث "الصحة": اللقاح هو السلاح القوي.. والتراخي في الاحترازات خطر جداً
سبق

أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي، موضحاً أن تلقي التطعيم يتم بحسب الأولوية لفئات المجتمع، كاشفاً عن استمرار إعطاء اللقاح حتى الآن، و"وصلنا إلى 295.530 جرعة معطاة".

وأضاف اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لم يتم رصد أي أعراض غير متوقعة لدى من تحصلوا على لقاح #كورونا حتى الآن، وهناك فرق بين الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وبين الوصول بأفراد المجتمع إلى المناعة.

وقال "العبدالعالي": التراخي في الإجراءات الاحترازية للوقاية من #كورونا خطر جداً.

17 يناير 2021 - 4 جمادى الآخر 1442
04:04 PM

متحدث "الصحة": اللقاح هو السلاح القوي.. والتراخي في الاحترازات خطر جداً

قال: التطعيم يتم بحسب الأولوية.. وصلنا إلى 295.530 جرعة معطاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن اللقاح هو المفتاح والسلاح القوي الذي سيجعلنا في أمن صحي، موضحاً أن تلقي التطعيم يتم بحسب الأولوية لفئات المجتمع، كاشفاً عن استمرار إعطاء اللقاح حتى الآن، و"وصلنا إلى 295.530 جرعة معطاة".

وأضاف اليوم خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: لم يتم رصد أي أعراض غير متوقعة لدى من تحصلوا على لقاح #كورونا حتى الآن، وهناك فرق بين الحصول على اللقاح المضاد لكورونا، وبين الوصول بأفراد المجتمع إلى المناعة.

وقال "العبدالعالي": التراخي في الإجراءات الاحترازية للوقاية من #كورونا خطر جداً.

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