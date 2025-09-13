شاهد.. "الربيعة" يقف على سير العمل في مشاريع التطوير بـ "صحة عسير"

‏أكّد أهميتها وتهيئة بيئة العمل للموظف وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية المشروعات التطويرية التي من شأنها تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، لرفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور توفيق الربيعة التفقدية إلى مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير؛ حيث اطلع خلال جولته على عدد من نماذج بيئات العمل النموذجية بالمديرية، مشيداً بالإجراءات المميزة التي تنتهجها صحة عسير لتطوير بيئة العمل وتهيئة المناخ المناسب للموظفين.

واستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وفريق العمل، شرحاً عن أهم المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها والأهداف الاستراتيجية لصحة عسير، ومؤشرات الأداء المستخدمة في تحقيق تلك الأهداف وأهم المشاريع والبرامج المستقبلية ذات العلاقة.

عقب ذلك، التقى "الربيعة" منسوبي ومنسوبات مركز القيادة والتحكم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن عمل المركز والإحصائيات الصادرة عنه، قدمه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس مركز القيادة والتحكم خالد بن عايض عسيري، كما شاهد آلية سير العمل في مركز الاتصال ٩٣٧، والخدمات المقدمة للمستفيدين خلاله.

كما قام بجولة ميدانية لتفقد مشروع تطوير طوارئ وعيادات مستشفى عسير المركزي، وقدّم في نهاية الجولة شكره وتقديره لفريق العمل بصحة عسير، واعتزازه بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الصحة في الميدان لحماية الأرواح ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لكل مواطن ومقيم.