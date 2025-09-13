النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. "الربيعة" يقف على سير العمل في مشاريع التطوير بـ "صحة عسير"

‏أكّد أهميتها وتهيئة بيئة العمل للموظف وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية المشروعات التطويرية التي من شأنها تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، لرفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور توفيق الربيعة التفقدية إلى مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير؛ حيث اطلع خلال جولته على عدد من نماذج بيئات العمل النموذجية بالمديرية، مشيداً بالإجراءات المميزة التي تنتهجها صحة عسير لتطوير بيئة العمل وتهيئة المناخ المناسب للموظفين.

واستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وفريق العمل، شرحاً عن أهم المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها والأهداف الاستراتيجية لصحة عسير، ومؤشرات الأداء المستخدمة في تحقيق تلك الأهداف وأهم المشاريع والبرامج المستقبلية ذات العلاقة.

عقب ذلك، التقى "الربيعة" منسوبي ومنسوبات مركز القيادة والتحكم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن عمل المركز والإحصائيات الصادرة عنه، قدمه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس مركز القيادة والتحكم خالد بن عايض عسيري، كما شاهد آلية سير العمل في مركز الاتصال ٩٣٧، والخدمات المقدمة للمستفيدين خلاله.

كما قام بجولة ميدانية لتفقد مشروع تطوير طوارئ وعيادات مستشفى عسير المركزي، وقدّم في نهاية الجولة شكره وتقديره لفريق العمل بصحة عسير، واعتزازه بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الصحة في الميدان لحماية الأرواح ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لكل مواطن ومقيم.

وزير الصحة توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. "الربيعة" يقف على سير العمل في مشاريع التطوير بـ "صحة عسير"
سبق

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية المشروعات التطويرية التي من شأنها تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، لرفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور توفيق الربيعة التفقدية إلى مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير؛ حيث اطلع خلال جولته على عدد من نماذج بيئات العمل النموذجية بالمديرية، مشيداً بالإجراءات المميزة التي تنتهجها صحة عسير لتطوير بيئة العمل وتهيئة المناخ المناسب للموظفين.

واستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وفريق العمل، شرحاً عن أهم المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها والأهداف الاستراتيجية لصحة عسير، ومؤشرات الأداء المستخدمة في تحقيق تلك الأهداف وأهم المشاريع والبرامج المستقبلية ذات العلاقة.

عقب ذلك، التقى "الربيعة" منسوبي ومنسوبات مركز القيادة والتحكم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن عمل المركز والإحصائيات الصادرة عنه، قدمه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس مركز القيادة والتحكم خالد بن عايض عسيري، كما شاهد آلية سير العمل في مركز الاتصال ٩٣٧، والخدمات المقدمة للمستفيدين خلاله.

كما قام بجولة ميدانية لتفقد مشروع تطوير طوارئ وعيادات مستشفى عسير المركزي، وقدّم في نهاية الجولة شكره وتقديره لفريق العمل بصحة عسير، واعتزازه بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الصحة في الميدان لحماية الأرواح ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لكل مواطن ومقيم.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
12:59 PM

شاهد.. "الربيعة" يقف على سير العمل في مشاريع التطوير بـ "صحة عسير"

‏أكّد أهميتها وتهيئة بيئة العمل للموظف وتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين

A A A
بندر آل عوض - عسير
3
1,876

أكّد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أهمية المشروعات التطويرية التي من شأنها تهيئة بيئة العمل المناسبة للموظف، لرفع مستوى الأداء في مختلف المجالات، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتور توفيق الربيعة التفقدية إلى مقر المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير؛ حيث اطلع خلال جولته على عدد من نماذج بيئات العمل النموذجية بالمديرية، مشيداً بالإجراءات المميزة التي تنتهجها صحة عسير لتطوير بيئة العمل وتهيئة المناخ المناسب للموظفين.

واستعرض مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عايض عسيري، وفريق العمل، شرحاً عن أهم المشروعات التطويرية التي يجري تنفيذها والأهداف الاستراتيجية لصحة عسير، ومؤشرات الأداء المستخدمة في تحقيق تلك الأهداف وأهم المشاريع والبرامج المستقبلية ذات العلاقة.

عقب ذلك، التقى "الربيعة" منسوبي ومنسوبات مركز القيادة والتحكم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن عمل المركز والإحصائيات الصادرة عنه، قدمه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة رئيس مركز القيادة والتحكم خالد بن عايض عسيري، كما شاهد آلية سير العمل في مركز الاتصال ٩٣٧، والخدمات المقدمة للمستفيدين خلاله.

كما قام بجولة ميدانية لتفقد مشروع تطوير طوارئ وعيادات مستشفى عسير المركزي، وقدّم في نهاية الجولة شكره وتقديره لفريق العمل بصحة عسير، واعتزازه بالجهود والتضحيات التي يبذلها رجال الصحة في الميدان لحماية الأرواح ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية المقدمة لكل مواطن ومقيم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,937
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,892
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
21,527
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,517

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نحن نشرب البحر..!

نحن نشرب البحر..!

عبدالغني الشيخ
النقطة الحمراء

النقطة الحمراء

بدر الغامدي
القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

القضاء السعودي يخرس ألسنة المرجفين

علي آل شرمة
لم تُخلَقي جرسونة

لم تُخلَقي جرسونة

أحمد عجب
التجار ولعبة الضريبة

التجار ولعبة الضريبة

ابتسام منصور القحطاني
سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

سمر المقرن.. وتناقضات الطبيعة في جازان

د. بشير الصم
احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

احذر من الكفالة والشراكة والوكالة؟

عبدالرحمن المرشد
واقعية التعليم الافتراضي!!

واقعية التعليم الافتراضي!!

عبدالله بن خميس العمري
المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

المرشدون والمرشدات في منزلة بين المنزلتين..!!

ماجد الحربي
وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

وبدأ عام جديد بين كورونا والتعليم..!

سارة الجهني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة