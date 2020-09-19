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عمل تبوك لـ"سبق": مبنى رعاية الفتيات بـ"النهضة" لم يسبق إيداع أي نزيلة به

بعد تداول صورة عن خطورته مؤكداً: يحمل شهادة السلامة من الدفاع المدني

أكد فرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بتبوك خلو مبنى مؤسسة رعاية الفتيات في حي النهضة بمنطقة تبوك من أي نزيلات، مبيناً أن الوزارة تستعد حالياً للنقل إلى مبنى آخر حديث وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تهيئته.

وأشار مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، الدكتور محمد الحربي، رداً على استفسار "سبق" في تصريح مقتضب إلى أنه بعد تداول صور حول خطورة المبنى كون النوافذ مغلقة، فإن المبنى لم يسبق أن تم إيداع أي نزيلة به، لافتاً إلى أن المبنى يحمل شهادة السلامة من الدفاع المدني.

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عمل تبوك لـ"سبق": مبنى رعاية الفتيات بـ"النهضة" لم يسبق إيداع أي نزيلة به
سبق

أكد فرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بتبوك خلو مبنى مؤسسة رعاية الفتيات في حي النهضة بمنطقة تبوك من أي نزيلات، مبيناً أن الوزارة تستعد حالياً للنقل إلى مبنى آخر حديث وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تهيئته.

وأشار مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، الدكتور محمد الحربي، رداً على استفسار "سبق" في تصريح مقتضب إلى أنه بعد تداول صور حول خطورة المبنى كون النوافذ مغلقة، فإن المبنى لم يسبق أن تم إيداع أي نزيلة به، لافتاً إلى أن المبنى يحمل شهادة السلامة من الدفاع المدني.

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
12:49 AM
اخر تعديل
19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
02:59 AM

عمل تبوك لـ"سبق": مبنى رعاية الفتيات بـ"النهضة" لم يسبق إيداع أي نزيلة به

بعد تداول صورة عن خطورته مؤكداً: يحمل شهادة السلامة من الدفاع المدني

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
2,448

أكد فرع وزارة العمل والتنمية والاجتماعية بتبوك خلو مبنى مؤسسة رعاية الفتيات في حي النهضة بمنطقة تبوك من أي نزيلات، مبيناً أن الوزارة تستعد حالياً للنقل إلى مبنى آخر حديث وذلك خلال الفترة القليلة المقبلة بعد تهيئته.

وأشار مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، الدكتور محمد الحربي، رداً على استفسار "سبق" في تصريح مقتضب إلى أنه بعد تداول صور حول خطورة المبنى كون النوافذ مغلقة، فإن المبنى لم يسبق أن تم إيداع أي نزيلة به، لافتاً إلى أن المبنى يحمل شهادة السلامة من الدفاع المدني.

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