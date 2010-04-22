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عبر منصته الجديدة.. "سكني" يطلق 4 خدمات إلكترونية

تشمل توفير قائمة من المقاولين العقاريين المعتمدين

أعلن برنامج "سكني" عن إطلاقه أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيقه المطور للأجهزة الذكية تشمل التمويل الإلكتروني، وعرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع، والمقاول المعتمد، والخرائط التفاعلية.

جاء ذلك في إطار جهود البرنامج لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة لتسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقال البرنامج في بيان صحافي: خدمة التمويل الإلكتروني الجديدة تتيح للأسر السعودية تقديم طلبات التمويل مباشرة عبر المنصة الرقميّة وإكمال الإجراءات ومعرفة حالة الطلب التمويلي دون الحاجة لزيارة الجهات التمويلية، كما تُقدم المنصّة العديد من المزايا والخدمات السكنية الجديدة التي تستهدف تسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية، ويمكن تحميل المنصة الجديد للاستفادة من خدماتها من خلال الرابط https://qrco.de/bc5N3L.

ويقدم التطبيق الجديد خدمة عرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع لاستعراض خيارات أكثر من الوحدات السكنية الجاهزة في جميع مناطق المملكة، وخدمة المقاول المعتمد بتوفير قائمة من المقاولين العقاريين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين لتنفيذ التصاميم الهندسية النموذجية لمستفيدي خيار "البناء الذاتي".

وأضاف التطبيق خدمة الخرائط التفاعلية لتسهيل معاينة وحجز المشاريع والمخططات المتاحة عبر المنصة بطريقة تفاعلية، بالإضافة إلى زيادة عدد المخططات التنفيذية المبتكرة ضمن خدمة التصاميم الهندسية لمستفيدي البناء الذاتي، ضمن جهود "سكني" لإيجاد منصة شاملة كوجهة أولى للخدمات الإسكانية في المملكة لتسهيل تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة.

وكان البرنامج قد أعلن عن استفادة 70.120 أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بينها 49.566 أسرة سكنت منازلها، متجاوزاً بذلك مستهدفه الربعي والمحدد بخدمة 51 ألف أسرة خلال ملتقى سكني الربعي الأول بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني أكثر من 143 ألف خياراً سكنياً ضمن 97 مشروعاً سكنياً يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة ما بين "شقق، فلل، تاون هاوس"، وأراضي سكنية في نحو 218 مخططًا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" أو مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والخبر.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر منصته الجديدة.. "سكني" يطلق 4 خدمات إلكترونية
سبق

أعلن برنامج "سكني" عن إطلاقه أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيقه المطور للأجهزة الذكية تشمل التمويل الإلكتروني، وعرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع، والمقاول المعتمد، والخرائط التفاعلية.

جاء ذلك في إطار جهود البرنامج لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة لتسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقال البرنامج في بيان صحافي: خدمة التمويل الإلكتروني الجديدة تتيح للأسر السعودية تقديم طلبات التمويل مباشرة عبر المنصة الرقميّة وإكمال الإجراءات ومعرفة حالة الطلب التمويلي دون الحاجة لزيارة الجهات التمويلية، كما تُقدم المنصّة العديد من المزايا والخدمات السكنية الجديدة التي تستهدف تسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية، ويمكن تحميل المنصة الجديد للاستفادة من خدماتها من خلال الرابط https://qrco.de/bc5N3L.

ويقدم التطبيق الجديد خدمة عرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع لاستعراض خيارات أكثر من الوحدات السكنية الجاهزة في جميع مناطق المملكة، وخدمة المقاول المعتمد بتوفير قائمة من المقاولين العقاريين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين لتنفيذ التصاميم الهندسية النموذجية لمستفيدي خيار "البناء الذاتي".

وأضاف التطبيق خدمة الخرائط التفاعلية لتسهيل معاينة وحجز المشاريع والمخططات المتاحة عبر المنصة بطريقة تفاعلية، بالإضافة إلى زيادة عدد المخططات التنفيذية المبتكرة ضمن خدمة التصاميم الهندسية لمستفيدي البناء الذاتي، ضمن جهود "سكني" لإيجاد منصة شاملة كوجهة أولى للخدمات الإسكانية في المملكة لتسهيل تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة.

وكان البرنامج قد أعلن عن استفادة 70.120 أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بينها 49.566 أسرة سكنت منازلها، متجاوزاً بذلك مستهدفه الربعي والمحدد بخدمة 51 ألف أسرة خلال ملتقى سكني الربعي الأول بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني أكثر من 143 ألف خياراً سكنياً ضمن 97 مشروعاً سكنياً يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة ما بين "شقق، فلل، تاون هاوس"، وأراضي سكنية في نحو 218 مخططًا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" أو مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والخبر.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
03:19 PM

عبر منصته الجديدة.. "سكني" يطلق 4 خدمات إلكترونية

تشمل توفير قائمة من المقاولين العقاريين المعتمدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن برنامج "سكني" عن إطلاقه أربع خدمات إلكترونية جديدة عبر تطبيقه المطور للأجهزة الذكية تشمل التمويل الإلكتروني، وعرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع، والمقاول المعتمد، والخرائط التفاعلية.

جاء ذلك في إطار جهود البرنامج لتقديم الخدمات السكنية المتنوعة لتسهيل إجراءات التملك وزيادة نسبته إلى 70% بحلول العام 2030 وفق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وقال البرنامج في بيان صحافي: خدمة التمويل الإلكتروني الجديدة تتيح للأسر السعودية تقديم طلبات التمويل مباشرة عبر المنصة الرقميّة وإكمال الإجراءات ومعرفة حالة الطلب التمويلي دون الحاجة لزيارة الجهات التمويلية، كما تُقدم المنصّة العديد من المزايا والخدمات السكنية الجديدة التي تستهدف تسهيل إجراءات التملك للأسر السعودية، ويمكن تحميل المنصة الجديد للاستفادة من خدماتها من خلال الرابط https://qrco.de/bc5N3L.

ويقدم التطبيق الجديد خدمة عرض الوحدات السكنية الجاهزة للبيع لاستعراض خيارات أكثر من الوحدات السكنية الجاهزة في جميع مناطق المملكة، وخدمة المقاول المعتمد بتوفير قائمة من المقاولين العقاريين المعتمدين من الهيئة السعودية للمقاولين لتنفيذ التصاميم الهندسية النموذجية لمستفيدي خيار "البناء الذاتي".

وأضاف التطبيق خدمة الخرائط التفاعلية لتسهيل معاينة وحجز المشاريع والمخططات المتاحة عبر المنصة بطريقة تفاعلية، بالإضافة إلى زيادة عدد المخططات التنفيذية المبتكرة ضمن خدمة التصاميم الهندسية لمستفيدي البناء الذاتي، ضمن جهود "سكني" لإيجاد منصة شاملة كوجهة أولى للخدمات الإسكانية في المملكة لتسهيل تملك الأسر السعودية لمنزلها الأول ضمن إجراءات إلكترونية ميسرة.

وكان البرنامج قد أعلن عن استفادة 70.120 أسرة من حلوله وخياراته السكنية المتنوعة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، بينها 49.566 أسرة سكنت منازلها، متجاوزاً بذلك مستهدفه الربعي والمحدد بخدمة 51 ألف أسرة خلال ملتقى سكني الربعي الأول بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل.

ويستعرض موقع وتطبيق "سكني" الإلكتروني أكثر من 143 ألف خياراً سكنياً ضمن 97 مشروعاً سكنياً يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص في جميع مناطق المملكة ما بين "شقق، فلل، تاون هاوس"، وأراضي سكنية في نحو 218 مخططًا توفر أكثر من 180 ألف أرض، ويمكن حجزها والاستفادة منها عبر تطبيق "سكني" أو مركز "سكني" الشامل في الرياض وجدة والخبر.

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