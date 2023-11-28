"H" يتربع ويعرقل الأمطار.. "المسند": وضع للمربعانية إلا أن يرحمنا الخالق

قال: ينتج عنه سماء صافية وأجواء مستقرة.. رياح شمالية على أجزاء بالشرقية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، إنه لا يزال المرتفع الجوي H يتربع فوق أجواء #السعودية، وينتج عنه سماءٌ صافية وأجواءٌ مستقرة، ويعرقل قدوم منخفضات جوية رطبة تتسبّب في جلب الأمطار.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، أنه قد تستمر هذه الوضعية حتى دخول #المربعانية، إلا أن يرحمنا الخالق، فيبدل الحال من حال إلى حال.

وتابع: "متوقع أن تنشط الرياح الشمالية على أجزاءٍ من #الشرقية وجنوب #العراق و #الكويت و #البحرين و #قطر، وقد تثير بعض #الغبار".