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في "جولة يوم التأسيس".. "مضر" يتمسك بـصدارة ممتاز اليد

وسط ملاحقة الخليج وتجاوز الترجي

حافظ فريق مضر لكرة اليد، على صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد برصيد 23 نقطة، بعد انتصاره على الترجي (26-27) في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري والتي أطلق عليها الاتحاد السعودي لكرة اليد مسمى (جولة يوم التأسيس) تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي الذي يصادف يوم 22 فبراير الجاري.


وواصل الخليج ملاحقته للمتصدر بـرصيد21 نقطة بعد فوزه على السلام (31-24)، وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن تعادل الزلفي مع الصفا بنتيجة (27-27)، وتعادل الأهلي مع المحيط (28-28)، وتغلب النور على العدالة بنتيجة (35-34)، وتمكن القارة من كسب منافسه الوحدة (28-24).

يوم التأسيس الدولة السعودية مضر الترجي الدوري الممتاز لكرة اليد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في "جولة يوم التأسيس".. "مضر" يتمسك بـصدارة ممتاز اليد
سبق

حافظ فريق مضر لكرة اليد، على صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد برصيد 23 نقطة، بعد انتصاره على الترجي (26-27) في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري والتي أطلق عليها الاتحاد السعودي لكرة اليد مسمى (جولة يوم التأسيس) تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي الذي يصادف يوم 22 فبراير الجاري.


وواصل الخليج ملاحقته للمتصدر بـرصيد21 نقطة بعد فوزه على السلام (31-24)، وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن تعادل الزلفي مع الصفا بنتيجة (27-27)، وتعادل الأهلي مع المحيط (28-28)، وتغلب النور على العدالة بنتيجة (35-34)، وتمكن القارة من كسب منافسه الوحدة (28-24).

19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
07:26 PM
اخر تعديل
19 فبراير 2022 - 18 رجب 1443
08:22 PM

في "جولة يوم التأسيس".. "مضر" يتمسك بـصدارة ممتاز اليد

وسط ملاحقة الخليج وتجاوز الترجي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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حافظ فريق مضر لكرة اليد، على صدارة الترتيب العام لمنافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد برصيد 23 نقطة، بعد انتصاره على الترجي (26-27) في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري والتي أطلق عليها الاتحاد السعودي لكرة اليد مسمى (جولة يوم التأسيس) تزامنًا مع يوم التأسيس السعودي الذي يصادف يوم 22 فبراير الجاري.


وواصل الخليج ملاحقته للمتصدر بـرصيد21 نقطة بعد فوزه على السلام (31-24)، وأسفرت باقي نتائج مباريات الجولة عن تعادل الزلفي مع الصفا بنتيجة (27-27)، وتعادل الأهلي مع المحيط (28-28)، وتغلب النور على العدالة بنتيجة (35-34)، وتمكن القارة من كسب منافسه الوحدة (28-24).

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,151
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