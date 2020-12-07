"حولك".. شَبّة النار تشعل التساؤلات

فجأة اصطبح العديد من سكان مدن المملكة على لوحات إعلانية تحمل صورة لجلسة هادئة حول شَبّة نار، مصحوبة بكلمة "حولك".

لم تحمل تلك اللوحات أي إشارة أخرى لمحتوى هذا الإعلان الغامض، والذي جاء في بعض الأماكن عبر مقطع فيديو قصير؛ مما أثار موجة من التساؤلات والتخمينات بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة عبر منصة "تويتر"، والذين بدورهم أطلقوا "هاشتاق" بهذا الاسم، يتداولون من خلاله تساؤلاتهم وتوقعاتهم عن حقيقة تلك الصورة الغامضة، وتلك الكلمة المثيرة.

"حولك"، هل هو الدفء؟ تساءل أحدهم عبر تويتر؛ بينما قال آخر إنه ربما عن البيئة، أو عن الهدوء، أو وسائل السلامة كما اعتقد آخرون.

إلا أن الكثيرين عبروا عن إعجابهم بحالة السكينة والمتعة التي توحي بها الصورة أو الفيديو المصاحب لكلمة "حولك".. ورغم اختلافهم في تفسيرها؛ إلا أنهم أجمعوا على أن تلك الأجواء الشاعرية التي تثيرها الجلسة حول شبّة النار.