أي فلبينية أنجزت معاملتها قبل الجمعة ستدخل الكويت

مع بدء حظر العمالة المنزلية بسبب وفاة "جانيلين"

اعتبارًا من الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي، دخل قرار حظر إرسال العمالة المنزلية الفلبينية إلى الكويت حيز التنفيذ؛ مما يعني أن العاملات اللواتي كانت معاملاتهن جاهزة قبل هذا التوقيت، ستتمكنّ من المجيء إلى البلاد.

وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية؛ يأتي القرار على خلفية وفاة العاملة الفلبينية جانيلين فيلافيندي الشهر الماضي؛ حيث أصدرت وزارة العمل الفلبينية، أول أمس، قرارًا رسميًّا بتوقيع وزير العمل سيلفستر بيلو حمل رقم 1/2020 ينص على بدء الحظر الجزئي لإرسال العمالة إلى الكويت، ريثما يتم فرض حظر العمل كليًّا، وعلى السماح فقط بإرسال العمال العائدين والعمال المهرة.

وحسب "الرأي"، ذكر القرار، أن جميع عمال الخدمة المنزلية؛ سيتم منعهم من الذهاب إلى الكويت، باستثناء من كانت معاملات استقدامهم جاهزة قبل الساعة الخامسة مساء يوم الجمعة الماضي.

من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية أن الكويت على تواصل مع السلطات الفيلبينية، وأنه تم تزويدها بجميع الإجراءات التي اتخذت في قضية وفاة العاملة الفلبينية جانيلين فيلافيندي؛ على أن يتم اطلاعها على أي تطورات لاحقة تتعلق بهذه القضية.

وتعود وقائع قضية الخادمة "جانيلين" إلى يوم 26 ديسمبر الماضي، حين اصطحب مواطن كويتي -تبيّن أنه عسكري في قطاع المباحث- خادمة فلبينية إلى المستشفى؛ إلا أن الأطباء تَبَيّن لهم وفاتها، ورصدوا وجود آثار اعتداء عليها؛ ليقوموا بإخطار وزارة الداخلية، التي بدورها قامت باتخاذ ما يلزم من إجراءات، تَمَثّلت في ضبط الزوجة، وتوقيف زوجها، والتحقيق معهما، ورغم محاولة الزوج الإفلات من الاتهام؛ إلا أن التحقيقات خلُصت إلى تورطه وزوجته.

ونقلت الصحيفة عن مصادر كويتية، أن العدالة ستأخذ مجراها، وأن القانون فوق الجميع في الكويت.