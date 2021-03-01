فرنسا تدين رئيسها الأسبق "ساركوزي" بتهم فساد

بينها رشوة قاضٍ واستغلال النفوذ

أدانت محكمة فرنسية الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي، اليوم الاثنين، بمحاولة رشوة قاضٍ واستغلال النفوذ، مما جعله ثاني رئيس دولة في فرنسا الحديثة يُدان بالفساد، بحسب ما ذكرت "رويترز".

ووُجِّهت إلى الرئيس الأسبق، الذي كان يقود البلاد خلال فترة بين 2007 و2012 اتهامات بتلقي تمويل بقيمة ملايين اليوروهات من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي والتلاعب بأموال حملته الانتخابية الثانية عام 2012.