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لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير

مشاريع واجتماعات دورية تخفض الحوادث والوفيات

أكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن لجنة السلامة المرورية بالمحافظة نجحت في رفع مستوى السلامة المرورية على طرقات المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وقال لـ"سبق": إن أعمال اللجنة ساهمت في خفض الحوادث المرورية بالمحافظة خلال العامين الأخيرين بنسبة 57%، وقلّت الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بما نسبته 38%.

وأضاف محافظ الداير أن هذا التحسن أتى من خلال ترجمة توجيهات أمير المنطقة ونائبه، بالمتابعة المستمرة وعقد الاجتماعات الدورية وتنفيذ المشاريع الخاصة بالسلامة المرورية التي بلغ إجمالي تكلفة أحد مشاريعها (٨،٤٣٢،٥٠٠ مليون ريال) وهو عبارة عن إنشاء مصدات حماية بطرق المحافظة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من ٢٢ مصدًّا على الطرق الجبلية بالمحافظة بطول (١٦٦٥٠ مترًا)، ويجري حاليًّا استكمال تنفيذ عدد كبير منها على بقية الطرق لحمايتها ورفع درجة أمانها أمام السالكين.

جاء ذلك خلال ترؤُّسه الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور الجهات ذات العلاقة، وتمت مناقشة الأمور المتعلقة بمشاريع السلامة المرورية وسبل سرعة إنجازها، والتنسيق بين الجهات الخدمية والأمنية لتكامل الأدوار بهدف استمرار مستوى التحسن بالسلامة المرورية المنشودة، بإذن الله، في طرق المحافظة.

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لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير
سبق

أكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن لجنة السلامة المرورية بالمحافظة نجحت في رفع مستوى السلامة المرورية على طرقات المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وقال لـ"سبق": إن أعمال اللجنة ساهمت في خفض الحوادث المرورية بالمحافظة خلال العامين الأخيرين بنسبة 57%، وقلّت الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بما نسبته 38%.

وأضاف محافظ الداير أن هذا التحسن أتى من خلال ترجمة توجيهات أمير المنطقة ونائبه، بالمتابعة المستمرة وعقد الاجتماعات الدورية وتنفيذ المشاريع الخاصة بالسلامة المرورية التي بلغ إجمالي تكلفة أحد مشاريعها (٨،٤٣٢،٥٠٠ مليون ريال) وهو عبارة عن إنشاء مصدات حماية بطرق المحافظة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من ٢٢ مصدًّا على الطرق الجبلية بالمحافظة بطول (١٦٦٥٠ مترًا)، ويجري حاليًّا استكمال تنفيذ عدد كبير منها على بقية الطرق لحمايتها ورفع درجة أمانها أمام السالكين.

جاء ذلك خلال ترؤُّسه الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور الجهات ذات العلاقة، وتمت مناقشة الأمور المتعلقة بمشاريع السلامة المرورية وسبل سرعة إنجازها، والتنسيق بين الجهات الخدمية والأمنية لتكامل الأدوار بهدف استمرار مستوى التحسن بالسلامة المرورية المنشودة، بإذن الله، في طرق المحافظة.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
06:38 PM

لجنة السلامة المرورية تنجح في رفع مستوى خدماتها على طرقات محافظة الداير

مشاريع واجتماعات دورية تخفض الحوادث والوفيات

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عبدالرحمن السلماني - الرياض
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أكد محافظ الداير نايف بن لبدة أن لجنة السلامة المرورية بالمحافظة نجحت في رفع مستوى السلامة المرورية على طرقات المحافظة؛ تنفيذًا لتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.

وقال لـ"سبق": إن أعمال اللجنة ساهمت في خفض الحوادث المرورية بالمحافظة خلال العامين الأخيرين بنسبة 57%، وقلّت الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية بما نسبته 38%.

وأضاف محافظ الداير أن هذا التحسن أتى من خلال ترجمة توجيهات أمير المنطقة ونائبه، بالمتابعة المستمرة وعقد الاجتماعات الدورية وتنفيذ المشاريع الخاصة بالسلامة المرورية التي بلغ إجمالي تكلفة أحد مشاريعها (٨،٤٣٢،٥٠٠ مليون ريال) وهو عبارة عن إنشاء مصدات حماية بطرق المحافظة.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أكثر من ٢٢ مصدًّا على الطرق الجبلية بالمحافظة بطول (١٦٦٥٠ مترًا)، ويجري حاليًّا استكمال تنفيذ عدد كبير منها على بقية الطرق لحمايتها ورفع درجة أمانها أمام السالكين.

جاء ذلك خلال ترؤُّسه الاجتماع الدوري للجنة السلامة المرورية بالمحافظة، بحضور الجهات ذات العلاقة، وتمت مناقشة الأمور المتعلقة بمشاريع السلامة المرورية وسبل سرعة إنجازها، والتنسيق بين الجهات الخدمية والأمنية لتكامل الأدوار بهدف استمرار مستوى التحسن بالسلامة المرورية المنشودة، بإذن الله، في طرق المحافظة.

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