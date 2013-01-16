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"تويتر" يحظر حساب خامنئي بسبب فيديو يحاكي "اغتيال ترامب"

المتحدث الرسمي: تم تعليق هذا الحساب نهائياً لانتهاكه قواعدنا

أغلق موقع تويتر، أمس (السبت)، حساباً مرتبطاً بالمرشد الإيراني علي خامنئي؛ في أعقاب نشر مقطع فيديو يدعو إلى الثأر لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ ويبدو أنه يستهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم تويتر لوكالة الصحافة الفرنسية: لقد "تم تعليق هذا الحساب نهائياً لانتهاكه قواعدنا".

نشر حساب "خامنئي سايت" أخيراً فيديو رسوم متحركة يحاكي الانتقام من دونالد ترامب؛ الذي أمر قبل عامين بشن ضربة أدّت إلى مقتل سليماني؛ القائد السابق لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وهذا الحساب ليس الإنجليزي الرئيس للمرشد الأعلى، الذي لا يزال نشطاً، لكنه حساب وسائط متعددة ينقل أنشطته.

وفي العام الماضي، تمّ تعليق حساب مماثل من قِبل تويتر بسبب نشر مقطع فيديو مشابه.

ويعد تويتر أن حماية الأشخاص ومحتوى المحادثات على الشبكة الاجتماعية أولوية مطلقة. وتظهر الشبكة الاجتماعية سياسة واضحة إزاء التصرفات المسيئة وتتعهد بمواصلة التدخل في حال حدوث انتهاكات، وفق الشرق الأوسط.

وقُتل سليماني؛ قائد فيلق القدس، فجر الثالث من يناير عام 2020، ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس؛ وذلك في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، بأمر من الرئيس الأميركي السابق ترامب.

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"تويتر" يحظر حساب خامنئي بسبب فيديو يحاكي "اغتيال ترامب"
سبق

أغلق موقع تويتر، أمس (السبت)، حساباً مرتبطاً بالمرشد الإيراني علي خامنئي؛ في أعقاب نشر مقطع فيديو يدعو إلى الثأر لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ ويبدو أنه يستهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم تويتر لوكالة الصحافة الفرنسية: لقد "تم تعليق هذا الحساب نهائياً لانتهاكه قواعدنا".

نشر حساب "خامنئي سايت" أخيراً فيديو رسوم متحركة يحاكي الانتقام من دونالد ترامب؛ الذي أمر قبل عامين بشن ضربة أدّت إلى مقتل سليماني؛ القائد السابق لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وهذا الحساب ليس الإنجليزي الرئيس للمرشد الأعلى، الذي لا يزال نشطاً، لكنه حساب وسائط متعددة ينقل أنشطته.

وفي العام الماضي، تمّ تعليق حساب مماثل من قِبل تويتر بسبب نشر مقطع فيديو مشابه.

ويعد تويتر أن حماية الأشخاص ومحتوى المحادثات على الشبكة الاجتماعية أولوية مطلقة. وتظهر الشبكة الاجتماعية سياسة واضحة إزاء التصرفات المسيئة وتتعهد بمواصلة التدخل في حال حدوث انتهاكات، وفق الشرق الأوسط.

وقُتل سليماني؛ قائد فيلق القدس، فجر الثالث من يناير عام 2020، ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس؛ وذلك في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، بأمر من الرئيس الأميركي السابق ترامب.

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
09:29 AM

"تويتر" يحظر حساب خامنئي بسبب فيديو يحاكي "اغتيال ترامب"

المتحدث الرسمي: تم تعليق هذا الحساب نهائياً لانتهاكه قواعدنا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أغلق موقع تويتر، أمس (السبت)، حساباً مرتبطاً بالمرشد الإيراني علي خامنئي؛ في أعقاب نشر مقطع فيديو يدعو إلى الثأر لمقتل قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ ويبدو أنه يستهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم تويتر لوكالة الصحافة الفرنسية: لقد "تم تعليق هذا الحساب نهائياً لانتهاكه قواعدنا".

نشر حساب "خامنئي سايت" أخيراً فيديو رسوم متحركة يحاكي الانتقام من دونالد ترامب؛ الذي أمر قبل عامين بشن ضربة أدّت إلى مقتل سليماني؛ القائد السابق لفيلق القدس المسؤول عن العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني.

وهذا الحساب ليس الإنجليزي الرئيس للمرشد الأعلى، الذي لا يزال نشطاً، لكنه حساب وسائط متعددة ينقل أنشطته.

وفي العام الماضي، تمّ تعليق حساب مماثل من قِبل تويتر بسبب نشر مقطع فيديو مشابه.

ويعد تويتر أن حماية الأشخاص ومحتوى المحادثات على الشبكة الاجتماعية أولوية مطلقة. وتظهر الشبكة الاجتماعية سياسة واضحة إزاء التصرفات المسيئة وتتعهد بمواصلة التدخل في حال حدوث انتهاكات، وفق الشرق الأوسط.

وقُتل سليماني؛ قائد فيلق القدس، فجر الثالث من يناير عام 2020، ومعه نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس؛ وذلك في ضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد، بأمر من الرئيس الأميركي السابق ترامب.

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