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المالكي: لا صحة لإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15) تابعة للتحالف

نافياً ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه إشارة لما تتداوله المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15) تتبع لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح العقيد المالكي أن ما تم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ (01 / 07 / 2018م )، وأن ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية المليشيا بالتزييف.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي مقاتلة ف-15 قوات التحالف الجوية المليشيا الحوثية إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المالكي: لا صحة لإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15) تابعة للتحالف
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه إشارة لما تتداوله المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15) تتبع لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح العقيد المالكي أن ما تم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ (01 / 07 / 2018م )، وأن ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية المليشيا بالتزييف.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:49 PM
اخر تعديل
20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
10:31 PM

المالكي: لا صحة لإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15) تابعة للتحالف

نافياً ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,362

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي أنه إشارة لما تتداوله المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإسقاط طائرة مقاتلة من نوع (ف-15) تتبع لقوات التحالف الجوية، لا أساس له من الصحة.

وأوضح العقيد المالكي أن ما تم نشره اليوم هو محاولة سابقة وفاشلة كانت بتاريخ (01 / 07 / 2018م )، وأن ما تدعيه المليشيا الحوثية الإرهابية هو امتداد لمنهجية المليشيا بالتزييف.

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