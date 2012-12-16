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مكة.. فتح باب التسجيل لخدمة ضيوف الرحمن بموسميْ رمضان والحج 1443هـ

ضِمن برنامج "شباب مكة بخدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام

دعا مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، شباب مكة الراغبين في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسمي رمضان والحج لعام 1443هـ، إلى التسجيل في الأنشطة الموسمية عبر موقع برنامج "شباب مكة"، خلال الفترة 15/ 5- 15/ 6/ 1443هـ www.shbabmakkah.com.

يُذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدَم طيلة 17 عامًا، أكثر من 10 ملايين حاج ومعتمر، بعدد من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بكدي، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن، وتأتي تلك الأنشطة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

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مكة.. فتح باب التسجيل لخدمة ضيوف الرحمن بموسميْ رمضان والحج 1443هـ
سبق

دعا مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، شباب مكة الراغبين في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسمي رمضان والحج لعام 1443هـ، إلى التسجيل في الأنشطة الموسمية عبر موقع برنامج "شباب مكة"، خلال الفترة 15/ 5- 15/ 6/ 1443هـ www.shbabmakkah.com.

يُذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدَم طيلة 17 عامًا، أكثر من 10 ملايين حاج ومعتمر، بعدد من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بكدي، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن، وتأتي تلك الأنشطة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
09:50 AM

مكة.. فتح باب التسجيل لخدمة ضيوف الرحمن بموسميْ رمضان والحج 1443هـ

ضِمن برنامج "شباب مكة بخدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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دعا مشروع تعظيم البلد الحرام، التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة، شباب مكة الراغبين في خدمة ضيوف الرحمن خلال موسمي رمضان والحج لعام 1443هـ، إلى التسجيل في الأنشطة الموسمية عبر موقع برنامج "شباب مكة"، خلال الفترة 15/ 5- 15/ 6/ 1443هـ www.shbabmakkah.com.

يُذكر أن برنامج "شباب مكة في خدمتك" بمشروع تعظيم البلد الحرام، خدَم طيلة 17 عامًا، أكثر من 10 ملايين حاج ومعتمر، بعدد من الأنشطة المختلفة، منها: خدمة الطائفين، وإرشاد التائه، والتوعية بحق الطريق، وخدمة الإسعافات الأولية، وتنظيم مواقف سيارات المعتمرين بكدي، ورعاية الحجاج المنومين في المستشفيات، وعدد من الحملات التطوعية المتنوعة في خدمة ضيوف الرحمن، وتأتي تلك الأنشطة بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,573
201,250 سيارة ..

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