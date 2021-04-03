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شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

ارتكبوا جرائم سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية

البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال "القحطاني": المتهمون ارتكبوا سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية

البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال "القحطاني": المتهمون ارتكبوا سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
04:49 PM

شرطة المدينة تطيح بـ 3 لصوص من الجنسية البنجلاديشية

ارتكبوا جرائم سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم

الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية

البنجلاديشية، في العقدين الثالث والرابع من العمر.

وقال "القحطاني": المتهمون ارتكبوا سرقة 14 بطارية شحن لأبراج اتصالات.

وأضاف: تم توقيفهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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