لأول مرة منذ 7 سنوات.. مؤشر سوق الأسهم السعودية يخترق مستوى 11 ألف نقطة

تزامناً مع تجاوز أسعار النفط 76 دولاراً لأول مرة منذ 2018 بعد تراجعات "الجائحة"

اخترق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، مستوى 11 ألف نقطة، لأول مرة منذ قرابة 7 سنوات، وتحديداً منذ شهر سبتمبر من عام 2014 (6 سنوات و9 أشهر).

تزامن ذلك مع تجاوز أسعار النفط 76 دولاراً، لأول مرة منذ 2018، بعد أن كانت قد تعرّضت لتراجعات حادة مع بدء تفشي جائحة فيروس كورونا.

واليوم، ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، في ترقب صدور بيانات المخزونات الأمريكية، ونتائج اجتماع "أوبك+".

وأفادت تقارير صحفية أن "أوبك+" قررت تأجيل المحادثات الأولية بين الوزراء يوماً واحداً، لإتاحة مزيدٍ من الوقت لحل الخلافات قبل الاجتماع الحاسم.

وأمس، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، مرتفعاً 39.31 نقطة ليقفل عند مستوى 10996.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 12 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 366 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 465 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 95 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.