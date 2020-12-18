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"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة

شيلة "تزايد غلا المحبوب فيني" حققت 44 مليون مشاهدة على يوتيوب

وصل المنشد فهد المسيعيد إلى جمهور الشيلات العريض في الخليج العربي بصوته العذب وإحساسه الجميل وتفاعله العفوي حيث أطرب المستمعين ووصل لعدد مشاهدات تجاوز الـ 40 مليون مشاهدة لإحدى شيلاته.

ورغم دخول "المسيعيد" المتأخر للساحة الفنية فقد حقق المسيعيد جماهيرية طاغية بحضور شيلاته في كثير من المناسبات الاجتماعية ليكون من بين الأصوات الأكثر طلباً في هذه الساحة الفنية.

وروى المسيعيد لبرنامج mbc في أسبوع في تقرير الإعلامي منصور المزهم بداياته مع الشيلات ودخوله هذا المجال الذي أولع به من صغره قائلاً "أحب الشيلات منذ طفولتي وأدندن مع نفسي وقد وصلت إلى مشاهدات مليونية على اليوتيوب بفضل الله ثم بفضل الجمهور ".

وكشف المنشد الذي تفوقت "شيلاته" على كبار الفنانين على اليوتيوب بأنه شاهد نجاحها في عيون الأطفال، مؤكداً أنهم أكبر دليل على النجاح لأنهم لا يجاملون ولا يجبرون على محبة شيء غير مقتنعين به ويقولون " عين الحر ميزان " ويعلم الله أنني أشوف نجاحي بعيون الأطفال.

ووصف النجاح في الشيلات والوصول إلى مشاهدات مليونية بالصعب لكنه أشار إلى أن شيلة "تزايد غلا المحبوب فيني " وصلت إلى 44 مليون مشاهدة.

وفيما يقدم المنشد المسيعيد فن الشيلات بشكل مختلف وعفوي بسلطنة في الأداء والألحان وتفاعل مسرحي مع كلمات الشيلة يشوش معها الحاضرين والمستمعين، يؤكد بأنه لا يمنع من أخذ الأجر والمقابل المادي على الشيلات حاله كحال أي فنان آخر بالدرجة الأولى موضحاً أنه تقاعد من عمله من أجل هذه المهنة.

واعتبر أنه الأول في الشيلات وعليه إقبال كبير فلا يقبل إلا الطيب والصحيح لكسب احترام ورضى المستمعين والجمهور.

mbc في أسبوع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة
سبق

وصل المنشد فهد المسيعيد إلى جمهور الشيلات العريض في الخليج العربي بصوته العذب وإحساسه الجميل وتفاعله العفوي حيث أطرب المستمعين ووصل لعدد مشاهدات تجاوز الـ 40 مليون مشاهدة لإحدى شيلاته.

ورغم دخول "المسيعيد" المتأخر للساحة الفنية فقد حقق المسيعيد جماهيرية طاغية بحضور شيلاته في كثير من المناسبات الاجتماعية ليكون من بين الأصوات الأكثر طلباً في هذه الساحة الفنية.

وروى المسيعيد لبرنامج mbc في أسبوع في تقرير الإعلامي منصور المزهم بداياته مع الشيلات ودخوله هذا المجال الذي أولع به من صغره قائلاً "أحب الشيلات منذ طفولتي وأدندن مع نفسي وقد وصلت إلى مشاهدات مليونية على اليوتيوب بفضل الله ثم بفضل الجمهور ".

وكشف المنشد الذي تفوقت "شيلاته" على كبار الفنانين على اليوتيوب بأنه شاهد نجاحها في عيون الأطفال، مؤكداً أنهم أكبر دليل على النجاح لأنهم لا يجاملون ولا يجبرون على محبة شيء غير مقتنعين به ويقولون " عين الحر ميزان " ويعلم الله أنني أشوف نجاحي بعيون الأطفال.

ووصف النجاح في الشيلات والوصول إلى مشاهدات مليونية بالصعب لكنه أشار إلى أن شيلة "تزايد غلا المحبوب فيني " وصلت إلى 44 مليون مشاهدة.

وفيما يقدم المنشد المسيعيد فن الشيلات بشكل مختلف وعفوي بسلطنة في الأداء والألحان وتفاعل مسرحي مع كلمات الشيلة يشوش معها الحاضرين والمستمعين، يؤكد بأنه لا يمنع من أخذ الأجر والمقابل المادي على الشيلات حاله كحال أي فنان آخر بالدرجة الأولى موضحاً أنه تقاعد من عمله من أجل هذه المهنة.

واعتبر أنه الأول في الشيلات وعليه إقبال كبير فلا يقبل إلا الطيب والصحيح لكسب احترام ورضى المستمعين والجمهور.

18 ديسمبر 2020 - 3 جمادى الأول 1442
10:38 PM

"المسيعيد": اعتبر نفسي الأول في الشيلات وتقاعدت من عملي لأجل هذه المهنة

شيلة "تزايد غلا المحبوب فيني" حققت 44 مليون مشاهدة على يوتيوب

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عبدالحكيم شار - الرياض
7
6,040

وصل المنشد فهد المسيعيد إلى جمهور الشيلات العريض في الخليج العربي بصوته العذب وإحساسه الجميل وتفاعله العفوي حيث أطرب المستمعين ووصل لعدد مشاهدات تجاوز الـ 40 مليون مشاهدة لإحدى شيلاته.

ورغم دخول "المسيعيد" المتأخر للساحة الفنية فقد حقق المسيعيد جماهيرية طاغية بحضور شيلاته في كثير من المناسبات الاجتماعية ليكون من بين الأصوات الأكثر طلباً في هذه الساحة الفنية.

وروى المسيعيد لبرنامج mbc في أسبوع في تقرير الإعلامي منصور المزهم بداياته مع الشيلات ودخوله هذا المجال الذي أولع به من صغره قائلاً "أحب الشيلات منذ طفولتي وأدندن مع نفسي وقد وصلت إلى مشاهدات مليونية على اليوتيوب بفضل الله ثم بفضل الجمهور ".

وكشف المنشد الذي تفوقت "شيلاته" على كبار الفنانين على اليوتيوب بأنه شاهد نجاحها في عيون الأطفال، مؤكداً أنهم أكبر دليل على النجاح لأنهم لا يجاملون ولا يجبرون على محبة شيء غير مقتنعين به ويقولون " عين الحر ميزان " ويعلم الله أنني أشوف نجاحي بعيون الأطفال.

ووصف النجاح في الشيلات والوصول إلى مشاهدات مليونية بالصعب لكنه أشار إلى أن شيلة "تزايد غلا المحبوب فيني " وصلت إلى 44 مليون مشاهدة.

وفيما يقدم المنشد المسيعيد فن الشيلات بشكل مختلف وعفوي بسلطنة في الأداء والألحان وتفاعل مسرحي مع كلمات الشيلة يشوش معها الحاضرين والمستمعين، يؤكد بأنه لا يمنع من أخذ الأجر والمقابل المادي على الشيلات حاله كحال أي فنان آخر بالدرجة الأولى موضحاً أنه تقاعد من عمله من أجل هذه المهنة.

واعتبر أنه الأول في الشيلات وعليه إقبال كبير فلا يقبل إلا الطيب والصحيح لكسب احترام ورضى المستمعين والجمهور.

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