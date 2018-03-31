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"الصحة": تسجيل 585 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 369 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات: 2،084 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المتماثلة للشفاء 445.355

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.084 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وخمس وفيات، وشفاء 2.202 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 461.444 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1497 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 445.355 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: 2،084 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.084 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وخمس وفيات، وشفاء 2.202 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 461.444 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1497 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 445.355 حالة.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
02:59 PM

الإمارات: 2،084 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المتماثلة للشفاء 445.355

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الـ24 ساعة الماضية، 2.084 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وخمس وفيات، وشفاء 2.202 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 461.444 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1497 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 445.355 حالة.

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