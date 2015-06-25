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"الحج" تتيح إضافة مرافق للمرأة.. ولها الخيار

سواءً مع عصبة النساء أو من خلال محرم

أتاحت وزارة الحج والعمرة؛ بدءاً من اليوم؛ إضافة مرافق للحج للمرأة التي تريد أن تأتي بمحرم في موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.

وتنطلق المرحلة الثانية من التسجيل للحج عند الساعة الثانية ظهراً، اليوم الجمعة، وتستمر حتى 29 من ذي القعدة الجاري.

وبإمكان المرأة المؤهلة إضافة مرافق معها في الحج بشرط أن يكون قد سجّل مسبقاً بطلبٍ منفصلٍ عبر البوابة الإلكترونية الخاصّة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج، وأن يكون ضمن الفئات التالية؛ "الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن".

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد استبعدت "العم والخال" من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها في أثناء أداء المناسك، كما أفادت الوزارة في وقت سابق، بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم، أو دون محرم مع عصبة النساء.

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"الحج" تتيح إضافة مرافق للمرأة.. ولها الخيار
سبق

أتاحت وزارة الحج والعمرة؛ بدءاً من اليوم؛ إضافة مرافق للحج للمرأة التي تريد أن تأتي بمحرم في موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.

وتنطلق المرحلة الثانية من التسجيل للحج عند الساعة الثانية ظهراً، اليوم الجمعة، وتستمر حتى 29 من ذي القعدة الجاري.

وبإمكان المرأة المؤهلة إضافة مرافق معها في الحج بشرط أن يكون قد سجّل مسبقاً بطلبٍ منفصلٍ عبر البوابة الإلكترونية الخاصّة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج، وأن يكون ضمن الفئات التالية؛ "الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن".

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد استبعدت "العم والخال" من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها في أثناء أداء المناسك، كما أفادت الوزارة في وقت سابق، بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم، أو دون محرم مع عصبة النساء.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
01:59 PM

"الحج" تتيح إضافة مرافق للمرأة.. ولها الخيار

سواءً مع عصبة النساء أو من خلال محرم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
4,278

أتاحت وزارة الحج والعمرة؛ بدءاً من اليوم؛ إضافة مرافق للحج للمرأة التي تريد أن تأتي بمحرم في موسم حج هذا العام ١٤٤٢هـ.

وتنطلق المرحلة الثانية من التسجيل للحج عند الساعة الثانية ظهراً، اليوم الجمعة، وتستمر حتى 29 من ذي القعدة الجاري.

وبإمكان المرأة المؤهلة إضافة مرافق معها في الحج بشرط أن يكون قد سجّل مسبقاً بطلبٍ منفصلٍ عبر البوابة الإلكترونية الخاصّة بتلقي طلبات الراغبين بالتسجيل للحج، وأن يكون ضمن الفئات التالية؛ "الزوج أو الأخ أو الأب أو الابن".

وكانت وزارة الحج والعمرة، قد استبعدت "العم والخال" من محارم المرأة التي تريد اصطحاب محرم معها في أثناء أداء المناسك، كما أفادت الوزارة في وقت سابق، بأنه يمكن للمرأة التسجيل بمحرم، أو دون محرم مع عصبة النساء.

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