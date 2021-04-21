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استشاري يحذر: هل تريدون عيش فرحة العيد أم نقضيه بمنازلنا في حجر؟

أكد أن ارتفاع الأرقام اليومية لفيروس ‫كورونا‬ في ‫المملكة مقلق

أعرب استشاري الأمراض المعدية الدكتور صالح الدماس عن خشيته من العودة للحجر الصحي ومنع التجول وفرض إجراءات مشددة في ظل ما نشهده من ارتفاع في عدد الحالات بفيروس كورونا في المملكة وتجاوز الألف حالة لليوم الثاني على التوالي!

وفي التفاصيل قال الدكتور الدماس للإخبارية: “ارتفاع الأرقام اليومية لفيروس ‫كورونا‬ في ‫المملكة مقلق، وإذا استمر ذلك سنتجه نحو ما حدث في العام الماضي!

وأضاف: نتحدث عن زيادة قدرها 300% خلال الأسابيع الستة الماضية، مستعيدًا ما حدث في العام الماضي من ارتفاع في الحالات وصل إلى 4900 حالة في الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020، متمنيًا في هذا الصدد ألا يصل المنحنى الوبائي إلى هذا الحد!

وشدد الدماس على ضرورة الحرص والاهتمام بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ كون الأرقام مقلقة؛ فعدد الحالات في ازدياد والحالات الحرجة في ازدياد.

وحذر قائلًا: "إذا استمر السلوك الاجتماعي في التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكلٍ صارم جدًّا، ربما أخشى ما أخشاه أن نتجه إلى وضع شبيه بما حدث في العام الماضي لا سمح الله بالعودة إلى الحجر؛ إما على الأحياء كاملة أو عزل مدن بأكملها ومنع السفر بين المدن، أو إغلاق المطارات!

وتساءل الدماس: هل تريدون أن نقضي رمضان بروحانية ونصلي في الجوامع والمساجد أم نعود إلى المنازل كما كنا في العام الماضي؟ هل تريدون أن نعيش فرحة العيد أم نقضيه في بيوتنا في حجر؟ مضيفًا: إن لم نلتزم بشكل صارم بالإجراءات والتوصيات والمبادرة إلى أخذ اللقاح فإننا سنعود في حالة شبيهة - لاسمح الله - لما حدث العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 408038 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 824 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 391,362 حالة ولله الحمد، مؤكدة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6858 حالة وفاة، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 9818 والحالات الحرجة 1145 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استشاري يحذر: هل تريدون عيش فرحة العيد أم نقضيه بمنازلنا في حجر؟
سبق

أعرب استشاري الأمراض المعدية الدكتور صالح الدماس عن خشيته من العودة للحجر الصحي ومنع التجول وفرض إجراءات مشددة في ظل ما نشهده من ارتفاع في عدد الحالات بفيروس كورونا في المملكة وتجاوز الألف حالة لليوم الثاني على التوالي!

وفي التفاصيل قال الدكتور الدماس للإخبارية: “ارتفاع الأرقام اليومية لفيروس ‫كورونا‬ في ‫المملكة مقلق، وإذا استمر ذلك سنتجه نحو ما حدث في العام الماضي!

وأضاف: نتحدث عن زيادة قدرها 300% خلال الأسابيع الستة الماضية، مستعيدًا ما حدث في العام الماضي من ارتفاع في الحالات وصل إلى 4900 حالة في الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020، متمنيًا في هذا الصدد ألا يصل المنحنى الوبائي إلى هذا الحد!

وشدد الدماس على ضرورة الحرص والاهتمام بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ كون الأرقام مقلقة؛ فعدد الحالات في ازدياد والحالات الحرجة في ازدياد.

وحذر قائلًا: "إذا استمر السلوك الاجتماعي في التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكلٍ صارم جدًّا، ربما أخشى ما أخشاه أن نتجه إلى وضع شبيه بما حدث في العام الماضي لا سمح الله بالعودة إلى الحجر؛ إما على الأحياء كاملة أو عزل مدن بأكملها ومنع السفر بين المدن، أو إغلاق المطارات!

وتساءل الدماس: هل تريدون أن نقضي رمضان بروحانية ونصلي في الجوامع والمساجد أم نعود إلى المنازل كما كنا في العام الماضي؟ هل تريدون أن نعيش فرحة العيد أم نقضيه في بيوتنا في حجر؟ مضيفًا: إن لم نلتزم بشكل صارم بالإجراءات والتوصيات والمبادرة إلى أخذ اللقاح فإننا سنعود في حالة شبيهة - لاسمح الله - لما حدث العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 408038 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 824 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 391,362 حالة ولله الحمد، مؤكدة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6858 حالة وفاة، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 9818 والحالات الحرجة 1145 حالة.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
06:27 PM

استشاري يحذر: هل تريدون عيش فرحة العيد أم نقضيه بمنازلنا في حجر؟

أكد أن ارتفاع الأرقام اليومية لفيروس ‫كورونا‬ في ‫المملكة مقلق

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عبدالحكيم شار - الرياض
6
6,129

أعرب استشاري الأمراض المعدية الدكتور صالح الدماس عن خشيته من العودة للحجر الصحي ومنع التجول وفرض إجراءات مشددة في ظل ما نشهده من ارتفاع في عدد الحالات بفيروس كورونا في المملكة وتجاوز الألف حالة لليوم الثاني على التوالي!

وفي التفاصيل قال الدكتور الدماس للإخبارية: “ارتفاع الأرقام اليومية لفيروس ‫كورونا‬ في ‫المملكة مقلق، وإذا استمر ذلك سنتجه نحو ما حدث في العام الماضي!

وأضاف: نتحدث عن زيادة قدرها 300% خلال الأسابيع الستة الماضية، مستعيدًا ما حدث في العام الماضي من ارتفاع في الحالات وصل إلى 4900 حالة في الأسبوع الثالث من شهر يونيو 2020، متمنيًا في هذا الصدد ألا يصل المنحنى الوبائي إلى هذا الحد!

وشدد الدماس على ضرورة الحرص والاهتمام بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ كون الأرقام مقلقة؛ فعدد الحالات في ازدياد والحالات الحرجة في ازدياد.

وحذر قائلًا: "إذا استمر السلوك الاجتماعي في التراخي وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشكلٍ صارم جدًّا، ربما أخشى ما أخشاه أن نتجه إلى وضع شبيه بما حدث في العام الماضي لا سمح الله بالعودة إلى الحجر؛ إما على الأحياء كاملة أو عزل مدن بأكملها ومنع السفر بين المدن، أو إغلاق المطارات!

وتساءل الدماس: هل تريدون أن نقضي رمضان بروحانية ونصلي في الجوامع والمساجد أم نعود إلى المنازل كما كنا في العام الماضي؟ هل تريدون أن نعيش فرحة العيد أم نقضيه في بيوتنا في حجر؟ مضيفًا: إن لم نلتزم بشكل صارم بالإجراءات والتوصيات والمبادرة إلى أخذ اللقاح فإننا سنعود في حالة شبيهة - لاسمح الله - لما حدث العام الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 21 أبريل 2021، تسجيل 1028 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 408038 حالة.

وقالت الوزارة: إنه تم تسجيل 824 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 391,362 حالة ولله الحمد، مؤكدة تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6858 حالة وفاة، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 9818 والحالات الحرجة 1145 حالة.

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