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الممرضة "منى مذكور" الأولى في الرياض بمسابقة "قدّر ممرضك"

قالت لـ"سبق": في لحظات التكريم تذكرت استجابة الله للدعوات

حقّقت الممرضة منى مذكور، إحدى منسوبات مدينة الملك سعود الطبية التابعة للتجمع الصحي الأول في منطقة الرياض؛ المركز الأول على مستوى المناطق في المسابقة التي أطلقتها وزارة الصحة "قدّر ممرضك"، ضمن مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض أحد مشاريع التحول الوطني ٢٠١٩.

وكرمتْ "الممرضة" من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، عبدالرحمن العيبان، في حفل أقيم الخميس الماضي، بهذه المناسبة.

وقالت "مذكور" بعد فوزها بالجائزة لـ"سبق": "شعور فوزي لا توصف ولا أستطيع ترجمة تلك المشاعر، غير أنني في لحظات إعلان اسمي تذكرت كون الله استجاب دعوات والديّ، ودعم أسرتي وصديقاتي وزملاء وزميلات العمل حتى وصلت لهذه اللحظة المشرّفة".

وقدّمت جزيل شكرها لكل من ساندها في هذا الإنجاز الذي تعتبره وسامًا حقيقيًا لما تُقدمه لمرضاها.

كما تقدّمت "مذكور" بالشكر لزملائها وزميلاتها من داخل وخارج منظومة مدينة الملك سعود الطبية للدعم المعنوي الذي حظيت به خلال المنافسة القوية؛ لاسيما وأنها تُقام على مستوى المملكة في جميع مناطقها، سائلة المولى أن ينفع بها، ويجعلها بداية نجاحاتٍ وطنية قادمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الممرضة "منى مذكور" الأولى في الرياض بمسابقة "قدّر ممرضك"
سبق

حقّقت الممرضة منى مذكور، إحدى منسوبات مدينة الملك سعود الطبية التابعة للتجمع الصحي الأول في منطقة الرياض؛ المركز الأول على مستوى المناطق في المسابقة التي أطلقتها وزارة الصحة "قدّر ممرضك"، ضمن مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض أحد مشاريع التحول الوطني ٢٠١٩.

وكرمتْ "الممرضة" من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، عبدالرحمن العيبان، في حفل أقيم الخميس الماضي، بهذه المناسبة.

وقالت "مذكور" بعد فوزها بالجائزة لـ"سبق": "شعور فوزي لا توصف ولا أستطيع ترجمة تلك المشاعر، غير أنني في لحظات إعلان اسمي تذكرت كون الله استجاب دعوات والديّ، ودعم أسرتي وصديقاتي وزملاء وزميلات العمل حتى وصلت لهذه اللحظة المشرّفة".

وقدّمت جزيل شكرها لكل من ساندها في هذا الإنجاز الذي تعتبره وسامًا حقيقيًا لما تُقدمه لمرضاها.

كما تقدّمت "مذكور" بالشكر لزملائها وزميلاتها من داخل وخارج منظومة مدينة الملك سعود الطبية للدعم المعنوي الذي حظيت به خلال المنافسة القوية؛ لاسيما وأنها تُقام على مستوى المملكة في جميع مناطقها، سائلة المولى أن ينفع بها، ويجعلها بداية نجاحاتٍ وطنية قادمة.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
05:08 PM

الممرضة "منى مذكور" الأولى في الرياض بمسابقة "قدّر ممرضك"

قالت لـ"سبق": في لحظات التكريم تذكرت استجابة الله للدعوات

A A A
عمر السبيعي - الرياض
9
14,518

حقّقت الممرضة منى مذكور، إحدى منسوبات مدينة الملك سعود الطبية التابعة للتجمع الصحي الأول في منطقة الرياض؛ المركز الأول على مستوى المناطق في المسابقة التي أطلقتها وزارة الصحة "قدّر ممرضك"، ضمن مشروع الاعتزاز بمهنة التمريض أحد مشاريع التحول الوطني ٢٠١٩.

وكرمتْ "الممرضة" من وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، عبدالرحمن العيبان، في حفل أقيم الخميس الماضي، بهذه المناسبة.

وقالت "مذكور" بعد فوزها بالجائزة لـ"سبق": "شعور فوزي لا توصف ولا أستطيع ترجمة تلك المشاعر، غير أنني في لحظات إعلان اسمي تذكرت كون الله استجاب دعوات والديّ، ودعم أسرتي وصديقاتي وزملاء وزميلات العمل حتى وصلت لهذه اللحظة المشرّفة".

وقدّمت جزيل شكرها لكل من ساندها في هذا الإنجاز الذي تعتبره وسامًا حقيقيًا لما تُقدمه لمرضاها.

كما تقدّمت "مذكور" بالشكر لزملائها وزميلاتها من داخل وخارج منظومة مدينة الملك سعود الطبية للدعم المعنوي الذي حظيت به خلال المنافسة القوية؛ لاسيما وأنها تُقام على مستوى المملكة في جميع مناطقها، سائلة المولى أن ينفع بها، ويجعلها بداية نجاحاتٍ وطنية قادمة.

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