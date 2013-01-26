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"أمانة عسير" تباشر إزالة "شواهد" الجزيرة الوسطية المقابلة لمستشفى عسير

ربطت بالقبور وحظيت بعشرات التعليقات الساخرة

نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في ثنْي أمانة منطقة عسير عن تنفيذها "شواهد" في جزيرة وسطية بطريق الأمير سلطان مقابل مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، بعد أن انهالت عشرات التعليقات الساخرة على الصورة المتداولة؛ حيث ربطوها بالقبور.

ورصد مواطنون إزالة الأمانة لتلك الشواهد والنصب التي تم نصبها لتغيير معالم الموقع بما يتناسب مع الذوق العام لمرتادي المكان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة عسير" تباشر إزالة "شواهد" الجزيرة الوسطية المقابلة لمستشفى عسير
سبق

نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في ثنْي أمانة منطقة عسير عن تنفيذها "شواهد" في جزيرة وسطية بطريق الأمير سلطان مقابل مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، بعد أن انهالت عشرات التعليقات الساخرة على الصورة المتداولة؛ حيث ربطوها بالقبور.

ورصد مواطنون إزالة الأمانة لتلك الشواهد والنصب التي تم نصبها لتغيير معالم الموقع بما يتناسب مع الذوق العام لمرتادي المكان.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
08:01 PM

"أمانة عسير" تباشر إزالة "شواهد" الجزيرة الوسطية المقابلة لمستشفى عسير

ربطت بالقبور وحظيت بعشرات التعليقات الساخرة

A A A
محمد طيران - عسير
4
7,081

نجحت وسائل التواصل الاجتماعي في ثنْي أمانة منطقة عسير عن تنفيذها "شواهد" في جزيرة وسطية بطريق الأمير سلطان مقابل مستشفى عسير المركزي بمدينة أبها، بعد أن انهالت عشرات التعليقات الساخرة على الصورة المتداولة؛ حيث ربطوها بالقبور.

ورصد مواطنون إزالة الأمانة لتلك الشواهد والنصب التي تم نصبها لتغيير معالم الموقع بما يتناسب مع الذوق العام لمرتادي المكان.

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