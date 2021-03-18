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"الزايدي" تُكرّم طالبة الطائف الموهوبة "شادن" لمشاركتها في معرض إبداع

نوهت بما توليه القيادة ووزارة التعليم من دعم ورعاية للمواهب والموهوبين

كرّمت مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات بمحافظة الطائف مها الزايدي الطالبة الموهوبة شادن بنت عيسى المتعاني، نظير مشاركتها في معرض إبداع، ونشر بحثها في المجلة العلمية، بحضور مديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي، ومنسقة إبداع بتعليم الطالبة، ووالدة الطالبة الموهوبة.

وتفصيلاً، نوهت "الزايدي" خلال لقائها بالطالبة في مكتبها اليوم الأربعاء، بما توليه القيادة الرشيدة ووزارة التعليم من دعم ورعاية للموهبة والموهوبين، مشيرة إلى الدور التكاملي بين المدرسة والأسرة في دعم الموهوب وتذليل الصعاب أمامه، ومثمنة لإدارة الموهوبات دورها المحوري والجوهري في تقديم الرعاية لهذه الفئة، والوصول بها إلى التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأعربت الطالبة ووالدتها عن سعادتهما بما تحقق من إنجاز، مقدمتان الشكر والتقدير لمدير التعليم ومساعدته، ولإدارة الموهوبات على تقديم الدعم والرعاية الدائمة.

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"الزايدي" تُكرّم طالبة الطائف الموهوبة "شادن" لمشاركتها في معرض إبداع
سبق

كرّمت مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات بمحافظة الطائف مها الزايدي الطالبة الموهوبة شادن بنت عيسى المتعاني، نظير مشاركتها في معرض إبداع، ونشر بحثها في المجلة العلمية، بحضور مديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي، ومنسقة إبداع بتعليم الطالبة، ووالدة الطالبة الموهوبة.

وتفصيلاً، نوهت "الزايدي" خلال لقائها بالطالبة في مكتبها اليوم الأربعاء، بما توليه القيادة الرشيدة ووزارة التعليم من دعم ورعاية للموهبة والموهوبين، مشيرة إلى الدور التكاملي بين المدرسة والأسرة في دعم الموهوب وتذليل الصعاب أمامه، ومثمنة لإدارة الموهوبات دورها المحوري والجوهري في تقديم الرعاية لهذه الفئة، والوصول بها إلى التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأعربت الطالبة ووالدتها عن سعادتهما بما تحقق من إنجاز، مقدمتان الشكر والتقدير لمدير التعليم ومساعدته، ولإدارة الموهوبات على تقديم الدعم والرعاية الدائمة.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
09:33 PM

"الزايدي" تُكرّم طالبة الطائف الموهوبة "شادن" لمشاركتها في معرض إبداع

نوهت بما توليه القيادة ووزارة التعليم من دعم ورعاية للمواهب والموهوبين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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كرّمت مساعدة المدير العام لشؤون تعليم البنات بمحافظة الطائف مها الزايدي الطالبة الموهوبة شادن بنت عيسى المتعاني، نظير مشاركتها في معرض إبداع، ونشر بحثها في المجلة العلمية، بحضور مديرة إدارة الموهوبات غالية العتيبي، ومنسقة إبداع بتعليم الطالبة، ووالدة الطالبة الموهوبة.

وتفصيلاً، نوهت "الزايدي" خلال لقائها بالطالبة في مكتبها اليوم الأربعاء، بما توليه القيادة الرشيدة ووزارة التعليم من دعم ورعاية للموهبة والموهوبين، مشيرة إلى الدور التكاملي بين المدرسة والأسرة في دعم الموهوب وتذليل الصعاب أمامه، ومثمنة لإدارة الموهوبات دورها المحوري والجوهري في تقديم الرعاية لهذه الفئة، والوصول بها إلى التنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وأعربت الطالبة ووالدتها عن سعادتهما بما تحقق من إنجاز، مقدمتان الشكر والتقدير لمدير التعليم ومساعدته، ولإدارة الموهوبات على تقديم الدعم والرعاية الدائمة.

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