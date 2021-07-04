54200 مستفيد من خدمات "تطمن" بالجوف

خصصت لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا

قدّمت عيادات "تطمن" في الجوف من خلال 3 عيادات خدماتها لـــ 54200 مستفيد، حتى الآن.

وخصّصت وزارة الصحة عيادات "تطمن" لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا، والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، مشيرة إلى أنها متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.