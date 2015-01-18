تمديد تكليف د. "الخمشي" مديراً لإدارة الإعلام بجامعة حائل

أصدر رئيس جامعة حائل، الأستاذ الدكتور راشد بن مسلط الشريف، قراراً بتجديد تكليف الدكتور عايض بن العوني الخمشي، مديراً لإدارة الإعلام.

ويعد الدكتور عايض الخمشي من الكوادر المميزة، ولدية خبرة طويلة في مجال العمل الإعلامي في عددٍ من الصحف السعودية.