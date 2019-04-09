النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المتحمي": مؤشر "المتسوق السري" هو من قيم "مستشفى القنفذة" في زيارة مفاجأة

ردًا على تقرير "سبق" بأن مستشفى المحافظة الأسوأ في المملكة:

قال متحدث "صحة القنفذة" على لسان متحدثها إبراهيم المتحمي، في بيانها الذي جاء ردًا على ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي القنفذة لـ(الربيعة): أين مستشفى الـ٥٠٠ سرير؟!"، إنه فيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى مرجعي سعة 500 سرير فإنه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجراء اللازم بخصوص هذا المشروع، وأما ما يخص مشروع مستشفى ٢٠٠ سرير للنساء والولادة فهو من ضمن المشروعات المطلوب استعادة تكاليفها عام ٢٠٢٠ ميلادي.

وبخصوص المؤشر الوارد بالخبر، أوضح أنه يعد من قبل "المتسوق السري" أثناء زيارته للمستشفيات حيث تجري زيارات مفاجئة تتم من خلالها تقييم الخدمة بناء على معايير عدة، مشيرًا إلى أنه في مستشفى القنفذة العام خلال الربع الثالث لعام ٢٠١٨م بلغت نسبة التقييم 48.25 ٪، وهو التقييم المنشور بالخبر، وقد طرأ تحسن على التقييم في الربع الأول لعام ٢٠١٩م، حيث كان التقييم ٥٨ %، ومستشفى القنفذة يقدم خدمته حاليًا بمبنى مؤقت بديل.

وقال إنه سيتم -بإذن الله- تسليم مشروع إحلال مستشفى القنفذة العام إنشائيًا بنهاية الشهر الهجري الحالي، ويتبقى عملية التجهيز وجارٍ العمل عليها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المتحمي": مؤشر "المتسوق السري" هو من قيم "مستشفى القنفذة" في زيارة مفاجأة
سبق

قال متحدث "صحة القنفذة" على لسان متحدثها إبراهيم المتحمي، في بيانها الذي جاء ردًا على ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي القنفذة لـ(الربيعة): أين مستشفى الـ٥٠٠ سرير؟!"، إنه فيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى مرجعي سعة 500 سرير فإنه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجراء اللازم بخصوص هذا المشروع، وأما ما يخص مشروع مستشفى ٢٠٠ سرير للنساء والولادة فهو من ضمن المشروعات المطلوب استعادة تكاليفها عام ٢٠٢٠ ميلادي.

وبخصوص المؤشر الوارد بالخبر، أوضح أنه يعد من قبل "المتسوق السري" أثناء زيارته للمستشفيات حيث تجري زيارات مفاجئة تتم من خلالها تقييم الخدمة بناء على معايير عدة، مشيرًا إلى أنه في مستشفى القنفذة العام خلال الربع الثالث لعام ٢٠١٨م بلغت نسبة التقييم 48.25 ٪، وهو التقييم المنشور بالخبر، وقد طرأ تحسن على التقييم في الربع الأول لعام ٢٠١٩م، حيث كان التقييم ٥٨ %، ومستشفى القنفذة يقدم خدمته حاليًا بمبنى مؤقت بديل.

وقال إنه سيتم -بإذن الله- تسليم مشروع إحلال مستشفى القنفذة العام إنشائيًا بنهاية الشهر الهجري الحالي، ويتبقى عملية التجهيز وجارٍ العمل عليها.

09 إبريل 2019 - 4 شعبان 1440
11:44 PM

"المتحمي": مؤشر "المتسوق السري" هو من قيم "مستشفى القنفذة" في زيارة مفاجأة

ردًا على تقرير "سبق" بأن مستشفى المحافظة الأسوأ في المملكة:

A A A
حسن العيسي - القنفذة
4
3,184

قال متحدث "صحة القنفذة" على لسان متحدثها إبراهيم المتحمي، في بيانها الذي جاء ردًا على ما نشرته "سبق" بعنوان "أهالي القنفذة لـ(الربيعة): أين مستشفى الـ٥٠٠ سرير؟!"، إنه فيما يتعلق بمشروع إنشاء مستشفى مرجعي سعة 500 سرير فإنه جارٍ التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإجراء اللازم بخصوص هذا المشروع، وأما ما يخص مشروع مستشفى ٢٠٠ سرير للنساء والولادة فهو من ضمن المشروعات المطلوب استعادة تكاليفها عام ٢٠٢٠ ميلادي.

وبخصوص المؤشر الوارد بالخبر، أوضح أنه يعد من قبل "المتسوق السري" أثناء زيارته للمستشفيات حيث تجري زيارات مفاجئة تتم من خلالها تقييم الخدمة بناء على معايير عدة، مشيرًا إلى أنه في مستشفى القنفذة العام خلال الربع الثالث لعام ٢٠١٨م بلغت نسبة التقييم 48.25 ٪، وهو التقييم المنشور بالخبر، وقد طرأ تحسن على التقييم في الربع الأول لعام ٢٠١٩م، حيث كان التقييم ٥٨ %، ومستشفى القنفذة يقدم خدمته حاليًا بمبنى مؤقت بديل.

وقال إنه سيتم -بإذن الله- تسليم مشروع إحلال مستشفى القنفذة العام إنشائيًا بنهاية الشهر الهجري الحالي، ويتبقى عملية التجهيز وجارٍ العمل عليها.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,440
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,689
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
30,265

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

حرب المخدرات والمنظمات الانشطارية

عبدالغني الشيخ
الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

الاتحاد يتنفس نصــرًا..!!

محمد الصيـعري
التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

التدريب أولاً.. والسعودة ثانيًا

ماجد البريكان
لا أحد ينام في السعودية!

لا أحد ينام في السعودية!

سعيد آل جندب
أحداث مؤلمة

أحداث مؤلمة

صالح المسلّم
شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

شرط العُمر في الإيفاد.. يا معالي الوزير..!!

ماجد الحربي
وطن الجسورين

وطن الجسورين

سلطان رديف
الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

الشباب أغنى نادٍ سعودي.. والأكثر انتشارًا

وحيد بغدادي
"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

"يا طولة بالكم يا الموظفين"..!

منى الرشيدي
السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة