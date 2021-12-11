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انطلاقة ذكية بـ3 مبادرات رقمية.. نقلة تبحر بـ"شؤون الحرمين" للمستقبل

تضم 11 مشروعًا لتجويد مخرجات الأعمال وتناسب "الخطة والتحولات"

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ 3 مبادرات نوعية بهدف تجويد مخرجات الأعمال بما يتناسب مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية "2024"؛ وهي مبادرة "ذكاء" ومبادرة "تحولات" ومبادرة "تقانة".

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس بندر بن محمد الخزيم؛ أن مبادرة "ذكاء" حديثة وترتكز على إدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة لإظهار التقارير التفاعلية الذكية التي تدعم اتخاذ القرار من الإدارات العليا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تحقق سلاسة وسهولة الأعمال في الإدارات والتسيير التقني للموظفين في أداء أعمالهم وتنطلق من "4" مشاريع حديثة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطويرية في مجال تقديم الخدمات؛ وهي: مشروع تصنيف البيانات، ومشروع الحرم الذكي، ومشروع ذكاء الأعمال، ومشروع الروبوتات الذكية.

وأضاف "الخزيم" أن مبادرة "تحولات" ترتكز على المشاريع والأنظمة التي ترفع من عملية التحول الرقمي في أتمتة الإجراءات الداخلية والخارجية للتخلص أو الحد من الإجراءات التقليدية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف بناء وتطوير المهارات الرقمية لمنسوبي الرئاسة، ووكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام ،عبر "4" مشاريع تطويرية؛ وهي: مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية، ومشروع التقنيات السحابية "ديم"، ومشروع استراتيجية مكتب البيانات والذكاء الاصطناعي، ومشروع تقييم هيئة الحكومة الإلكترونية "يسر".

وتابع: أما مبادرة "تقانة" فتهدف إلى بناء وتطوير المهارات الرقمية لمنسوبي الرئاسة ووكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر "3" مشاريع تطويرية؛ وهي: مشروع تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ومشروع تطوير عمل منصة الحرمين الشريفين، ومشروع زيادة السعة التخزينية لمراكز البيانات.

وذكر "الخزيم" أن المبادرات تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تمكين صناعة كوادر تقنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات التقانة الحديثة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما؛ وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- ومواكبة لرؤيتها السديدة رؤية المملكة العربية السعودية "٢٠٣٠".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاقة ذكية بـ3 مبادرات رقمية.. نقلة تبحر بـ"شؤون الحرمين" للمستقبل
سبق

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ 3 مبادرات نوعية بهدف تجويد مخرجات الأعمال بما يتناسب مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية "2024"؛ وهي مبادرة "ذكاء" ومبادرة "تحولات" ومبادرة "تقانة".

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس بندر بن محمد الخزيم؛ أن مبادرة "ذكاء" حديثة وترتكز على إدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة لإظهار التقارير التفاعلية الذكية التي تدعم اتخاذ القرار من الإدارات العليا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تحقق سلاسة وسهولة الأعمال في الإدارات والتسيير التقني للموظفين في أداء أعمالهم وتنطلق من "4" مشاريع حديثة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطويرية في مجال تقديم الخدمات؛ وهي: مشروع تصنيف البيانات، ومشروع الحرم الذكي، ومشروع ذكاء الأعمال، ومشروع الروبوتات الذكية.

وأضاف "الخزيم" أن مبادرة "تحولات" ترتكز على المشاريع والأنظمة التي ترفع من عملية التحول الرقمي في أتمتة الإجراءات الداخلية والخارجية للتخلص أو الحد من الإجراءات التقليدية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف بناء وتطوير المهارات الرقمية لمنسوبي الرئاسة، ووكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام ،عبر "4" مشاريع تطويرية؛ وهي: مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية، ومشروع التقنيات السحابية "ديم"، ومشروع استراتيجية مكتب البيانات والذكاء الاصطناعي، ومشروع تقييم هيئة الحكومة الإلكترونية "يسر".

وتابع: أما مبادرة "تقانة" فتهدف إلى بناء وتطوير المهارات الرقمية لمنسوبي الرئاسة ووكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر "3" مشاريع تطويرية؛ وهي: مشروع تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ومشروع تطوير عمل منصة الحرمين الشريفين، ومشروع زيادة السعة التخزينية لمراكز البيانات.

وذكر "الخزيم" أن المبادرات تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تمكين صناعة كوادر تقنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات التقانة الحديثة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما؛ وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- ومواكبة لرؤيتها السديدة رؤية المملكة العربية السعودية "٢٠٣٠".

11 ديسمبر 2021 - 7 جمادى الأول 1443
03:05 PM

انطلاقة ذكية بـ3 مبادرات رقمية.. نقلة تبحر بـ"شؤون الحرمين" للمستقبل

تضم 11 مشروعًا لتجويد مخرجات الأعمال وتناسب "الخطة والتحولات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة الشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي؛ 3 مبادرات نوعية بهدف تجويد مخرجات الأعمال بما يتناسب مع خطة الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية "2024"؛ وهي مبادرة "ذكاء" ومبادرة "تحولات" ومبادرة "تقانة".

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المهندس بندر بن محمد الخزيم؛ أن مبادرة "ذكاء" حديثة وترتكز على إدخال الذكاء الاصطناعي في الأنظمة لإظهار التقارير التفاعلية الذكية التي تدعم اتخاذ القرار من الإدارات العليا بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكذلك تحقق سلاسة وسهولة الأعمال في الإدارات والتسيير التقني للموظفين في أداء أعمالهم وتنطلق من "4" مشاريع حديثة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية وتطويرية في مجال تقديم الخدمات؛ وهي: مشروع تصنيف البيانات، ومشروع الحرم الذكي، ومشروع ذكاء الأعمال، ومشروع الروبوتات الذكية.

وأضاف "الخزيم" أن مبادرة "تحولات" ترتكز على المشاريع والأنظمة التي ترفع من عملية التحول الرقمي في أتمتة الإجراءات الداخلية والخارجية للتخلص أو الحد من الإجراءات التقليدية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بهدف بناء وتطوير المهارات الرقمية لمنسوبي الرئاسة، ووكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام ،عبر "4" مشاريع تطويرية؛ وهي: مشروع تطوير الخدمات الإلكترونية، ومشروع التقنيات السحابية "ديم"، ومشروع استراتيجية مكتب البيانات والذكاء الاصطناعي، ومشروع تقييم هيئة الحكومة الإلكترونية "يسر".

وتابع: أما مبادرة "تقانة" فتهدف إلى بناء وتطوير المهارات الرقمية لمنسوبي الرئاسة ووكالة التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي من خلال تدريبهم على أحدث التقنيات والأنظمة الذكية لخدمة قاصدي المسجد الحرام، عبر "3" مشاريع تطويرية؛ وهي: مشروع تشغيل وصيانة تقنية المعلومات، ومشروع تطوير عمل منصة الحرمين الشريفين، ومشروع زيادة السعة التخزينية لمراكز البيانات.

وذكر "الخزيم" أن المبادرات تأتي إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، في تمكين صناعة كوادر تقنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات التقانة الحديثة خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما؛ وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- ومواكبة لرؤيتها السديدة رؤية المملكة العربية السعودية "٢٠٣٠".

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