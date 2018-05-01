خمسة معايير لحصول الأندية على رخصة المشاركة بدوري المحترفين

كشفت لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد السعودي لكرة القدم المعايير اللازمة لحصول أندية دوري المحترفين على التراخيص، بما يتماشى مع لوائح الاتحاد الآسيوي للعبة.



وذكرت اللجنة بأن هناك 14 نادياً سعودياً يرغب في الحصول على الرخصة التي تنقسم معاييرها إلى رياضية، إدارية، قانونية، مالية، والبنية التحتية، وتنقسم المعايير إلى ثلاثة أقسام.

وحددت اللجنة المواعيد الزمنية لتسليم المتطلبات، إذ تتسلم الأندية قائمة بمعايير البنية التحتية، والمعايير القانونية مطلع شهري يونيو ويوليو المقبلين، على أن يتم تسليم الأندية الراغبة في الحصول على الرخصة المعايير الرياضية والإدارية في أول أغسطس المقبل، ويتم إرسال القوائم المالية المدققة بعدها بـ15 يوماً وفي نهاية أغسطس من العام الجاري تقوم الأندية بتسوية الذمم الدائنة فيما سيكون 15 أكتوبر القادم موعداً لصدور قرار لجنة تراخيص الأندية.