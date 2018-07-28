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حالة تستمر حتى 7 مساء.. الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على الباحة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل العقيق والمخواة وبلجرشي

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضمن سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

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حالة تستمر حتى 7 مساء.. الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على الباحة
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضمن سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
10:00 AM

حالة تستمر حتى 7 مساء.. الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على الباحة

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل العقيق والمخواة وبلجرشي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضمن سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).

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