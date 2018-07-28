حالة تستمر حتى 7 مساء.. الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على الباحة
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل العقيق والمخواة وبلجرشي
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضمن سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).
حالة تستمر حتى 7 مساء.. الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على الباحة
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-07-27
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضمن سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).
27 يوليو 2021 - 17 ذو الحجة 1442
10:00 AM
حالة تستمر حتى 7 مساء.. الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على الباحة
الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتشمل العقيق والمخواة وبلجرشي
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة -بمشيئة الله- تَضمن سحبًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة السابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة والأجزاء المجاورة لها).