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جامعة جازان الأعلى في النشر العلمي لأبحاث مكافحة السرطان

نشرت ما يقارب 500 بحث في المجالات الصحية المختلفة في عام 2021

حقّقت جامعة جازان مرتبة متقدمة في مجال أبحاث مكافحة السرطان؛ لتكون ضمن الجامعات السعودية الأعلى في النشر العلمي لأبحاث السرطان، وذلك بحسب إحصائية وزارة التعليم التي تسعى لرفع مستوى الوعي بخطورة السرطان وتطوير الطرق الوقائية والتشخيصية والحد من تداعياته.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حرص الجامعة على تطوير منظومة البحث والابتكار، من خلال وضع الاستراتيجيات البحثية التي تضمن الاستثمار الأمثل لتطوير البنية التحتية البحثية، وتعزيز الشراكات البحثية الوطنية والعالمية، وتنمية القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الجامعات في مختلف التخصصات، والحرص على أن يكون منسوبي الجامعة جزءًا فاعلا في المشاركة في الاستجابة للاحتياجات الوطنية من خلال تعزيز الأبحاث وتنمية ثقافة الابتكار.

وأضاف الدكتور "القحطاني" أن الجهود التي تبذلها الجامعة في مجال الأبحاث الصحية تأتي انعكاسًا لتطلعات حكومتنا الرشيدة التي أولت عناية واهتمام بصحة الإنسان والمجتمع من خلال رؤية المملكة 2030 واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الممارسة الصحية المبنية على الأدلة.

من جانبه، بيّن عميد عمادة البحث العلمي بجامعة جازان الدكتور إبراهيم بن مطاعن قصادي، أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات البحثية في السنوات الأخيرة، خصوصًا في مجال نمو الأبحاث المنشورة للجامعة حيث زادت نسبة الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات شبكة العلوم (Web of Science- ISI) بنسبة 360% للعام 2021 مقارنة بعام 2017 وبلغ عدد الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات سكوبس 1250 بحثًا منشورًا في عام 2021 وبلغ العدد الإجمالي للاستشهاد بالأبحاث المنشورة للجامعة ما يزيد على 27000 استشهاد في عام 2021.

وأضاف الدكتور "قصادي" أن الجامعة نشرت ما يقارب 500 بحث في المجالات الصحية المختلفة في عام 2021، ويأتي ذلك انعكاسًا لتلبية الاحتياجات الوطنية في البحث والابتكار والتي تولي الصحة العامة أهمية عالية.

وأشار "قصادي" إلى أن الجامعة نشرت العديد من الأبحاث النوعية التي تركز على توفير حلول ابتكارية في مجالات الوقاية من مرض السرطان، التشخيص المبكر للحالات المرضية، تجويد الرعاية الصحية والعلاجات المتقدمة ومكافحة مرض السرطان منوها بأن الجامعة تزخر بالكوادر البحثية المتميزة في المجالات الصحية المختلفة في الكليات الصحية والمراكز البحثية المتخصصة مثل كلية طب الأسنان، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الصيدلة، وكلية الطب ومركز الأبحاث الطبية.

جامعة جازان مكافحة السرطان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة جازان الأعلى في النشر العلمي لأبحاث مكافحة السرطان
سبق

حقّقت جامعة جازان مرتبة متقدمة في مجال أبحاث مكافحة السرطان؛ لتكون ضمن الجامعات السعودية الأعلى في النشر العلمي لأبحاث السرطان، وذلك بحسب إحصائية وزارة التعليم التي تسعى لرفع مستوى الوعي بخطورة السرطان وتطوير الطرق الوقائية والتشخيصية والحد من تداعياته.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حرص الجامعة على تطوير منظومة البحث والابتكار، من خلال وضع الاستراتيجيات البحثية التي تضمن الاستثمار الأمثل لتطوير البنية التحتية البحثية، وتعزيز الشراكات البحثية الوطنية والعالمية، وتنمية القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الجامعات في مختلف التخصصات، والحرص على أن يكون منسوبي الجامعة جزءًا فاعلا في المشاركة في الاستجابة للاحتياجات الوطنية من خلال تعزيز الأبحاث وتنمية ثقافة الابتكار.

وأضاف الدكتور "القحطاني" أن الجهود التي تبذلها الجامعة في مجال الأبحاث الصحية تأتي انعكاسًا لتطلعات حكومتنا الرشيدة التي أولت عناية واهتمام بصحة الإنسان والمجتمع من خلال رؤية المملكة 2030 واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الممارسة الصحية المبنية على الأدلة.

من جانبه، بيّن عميد عمادة البحث العلمي بجامعة جازان الدكتور إبراهيم بن مطاعن قصادي، أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات البحثية في السنوات الأخيرة، خصوصًا في مجال نمو الأبحاث المنشورة للجامعة حيث زادت نسبة الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات شبكة العلوم (Web of Science- ISI) بنسبة 360% للعام 2021 مقارنة بعام 2017 وبلغ عدد الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات سكوبس 1250 بحثًا منشورًا في عام 2021 وبلغ العدد الإجمالي للاستشهاد بالأبحاث المنشورة للجامعة ما يزيد على 27000 استشهاد في عام 2021.

وأضاف الدكتور "قصادي" أن الجامعة نشرت ما يقارب 500 بحث في المجالات الصحية المختلفة في عام 2021، ويأتي ذلك انعكاسًا لتلبية الاحتياجات الوطنية في البحث والابتكار والتي تولي الصحة العامة أهمية عالية.

وأشار "قصادي" إلى أن الجامعة نشرت العديد من الأبحاث النوعية التي تركز على توفير حلول ابتكارية في مجالات الوقاية من مرض السرطان، التشخيص المبكر للحالات المرضية، تجويد الرعاية الصحية والعلاجات المتقدمة ومكافحة مرض السرطان منوها بأن الجامعة تزخر بالكوادر البحثية المتميزة في المجالات الصحية المختلفة في الكليات الصحية والمراكز البحثية المتخصصة مثل كلية طب الأسنان، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الصيدلة، وكلية الطب ومركز الأبحاث الطبية.

07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
04:17 PM
اخر تعديل
07 فبراير 2022 - 6 رجب 1443
05:15 PM

جامعة جازان الأعلى في النشر العلمي لأبحاث مكافحة السرطان

نشرت ما يقارب 500 بحث في المجالات الصحية المختلفة في عام 2021

A A A
فهد كاملي - جازان
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حقّقت جامعة جازان مرتبة متقدمة في مجال أبحاث مكافحة السرطان؛ لتكون ضمن الجامعات السعودية الأعلى في النشر العلمي لأبحاث السرطان، وذلك بحسب إحصائية وزارة التعليم التي تسعى لرفع مستوى الوعي بخطورة السرطان وتطوير الطرق الوقائية والتشخيصية والحد من تداعياته.

وفي هذا السياق، أكد رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني حرص الجامعة على تطوير منظومة البحث والابتكار، من خلال وضع الاستراتيجيات البحثية التي تضمن الاستثمار الأمثل لتطوير البنية التحتية البحثية، وتعزيز الشراكات البحثية الوطنية والعالمية، وتنمية القدرات البحثية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلبة الجامعات في مختلف التخصصات، والحرص على أن يكون منسوبي الجامعة جزءًا فاعلا في المشاركة في الاستجابة للاحتياجات الوطنية من خلال تعزيز الأبحاث وتنمية ثقافة الابتكار.

وأضاف الدكتور "القحطاني" أن الجهود التي تبذلها الجامعة في مجال الأبحاث الصحية تأتي انعكاسًا لتطلعات حكومتنا الرشيدة التي أولت عناية واهتمام بصحة الإنسان والمجتمع من خلال رؤية المملكة 2030 واتباع أفضل المعايير الدولية القائمة على الممارسة الصحية المبنية على الأدلة.

من جانبه، بيّن عميد عمادة البحث العلمي بجامعة جازان الدكتور إبراهيم بن مطاعن قصادي، أن الجامعة حققت العديد من الإنجازات البحثية في السنوات الأخيرة، خصوصًا في مجال نمو الأبحاث المنشورة للجامعة حيث زادت نسبة الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات شبكة العلوم (Web of Science- ISI) بنسبة 360% للعام 2021 مقارنة بعام 2017 وبلغ عدد الأبحاث المنشورة في قاعدة بيانات سكوبس 1250 بحثًا منشورًا في عام 2021 وبلغ العدد الإجمالي للاستشهاد بالأبحاث المنشورة للجامعة ما يزيد على 27000 استشهاد في عام 2021.

وأضاف الدكتور "قصادي" أن الجامعة نشرت ما يقارب 500 بحث في المجالات الصحية المختلفة في عام 2021، ويأتي ذلك انعكاسًا لتلبية الاحتياجات الوطنية في البحث والابتكار والتي تولي الصحة العامة أهمية عالية.

وأشار "قصادي" إلى أن الجامعة نشرت العديد من الأبحاث النوعية التي تركز على توفير حلول ابتكارية في مجالات الوقاية من مرض السرطان، التشخيص المبكر للحالات المرضية، تجويد الرعاية الصحية والعلاجات المتقدمة ومكافحة مرض السرطان منوها بأن الجامعة تزخر بالكوادر البحثية المتميزة في المجالات الصحية المختلفة في الكليات الصحية والمراكز البحثية المتخصصة مثل كلية طب الأسنان، كلية العلوم الطبية التطبيقية، كلية الصيدلة، وكلية الطب ومركز الأبحاث الطبية.

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