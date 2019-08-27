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سريلانكا تحاكم 3 علماء روساً بتهمة قتل الخنافس

يواجهون عقوبات بالسجن 20 عاماً لكل منهم والغرامة 27 ألف دولار

قالت وسائل إعلام روسية، إن محكمة سريلانكية تواصل اليوم الجمعة، النظر في قضية جنائية ضد علماء روس متهمين بقتل وجمع الحشرات بشكل غير قانوني، طبقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وتم احتجاز الروسي ألكسندر إيغناتنكو المختص بعلم الحيوان، بعد العثور بحوزته على عديد من الخنافس النافقة، وتمّ زجه في سجن سريلانكي بزعم انتهاكه الحظر الذي تفرضه البلاد على جمع النباتات والحيوانات.

وتم اعتقاله واثنان من رفاقه -أرتيوم ريابوف ونيكولاي كيلافيان- في فبراير 2020.. وفي 28 مايو الماضي، أطلقت المحكمة سراحهم بكفالة، ثم بدأت عملية محاكمتهم.

وتتهم السلطات، الروس الثلاثة بقتل 277 خنفساء. ويؤكّد إيغناتنكو، من جانبه أنه لم يقم بتاتاً باصطياد الخنافس المذكورة وقتلها، بل فقط قام بالتقاطها وجمعها بعد العثور عليها ميتة على حافة الطريق، وقام بتصويرها وتدوين وصف لها.

وخلال هذه الفترة تمّ استجواب عدة شهود فقط بما في ذلك رجال الشرطة الذين اعتقلوا مجموعة العلماء.

وفي حالة الإدانة، وفقاً لقوانين البيئة في سريلانكا، يواجه كل منهم عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً و/أو غرامة قدرها 27 ألف دولار.

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سريلانكا تحاكم 3 علماء روساً بتهمة قتل الخنافس
سبق

قالت وسائل إعلام روسية، إن محكمة سريلانكية تواصل اليوم الجمعة، النظر في قضية جنائية ضد علماء روس متهمين بقتل وجمع الحشرات بشكل غير قانوني، طبقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وتم احتجاز الروسي ألكسندر إيغناتنكو المختص بعلم الحيوان، بعد العثور بحوزته على عديد من الخنافس النافقة، وتمّ زجه في سجن سريلانكي بزعم انتهاكه الحظر الذي تفرضه البلاد على جمع النباتات والحيوانات.

وتم اعتقاله واثنان من رفاقه -أرتيوم ريابوف ونيكولاي كيلافيان- في فبراير 2020.. وفي 28 مايو الماضي، أطلقت المحكمة سراحهم بكفالة، ثم بدأت عملية محاكمتهم.

وتتهم السلطات، الروس الثلاثة بقتل 277 خنفساء. ويؤكّد إيغناتنكو، من جانبه أنه لم يقم بتاتاً باصطياد الخنافس المذكورة وقتلها، بل فقط قام بالتقاطها وجمعها بعد العثور عليها ميتة على حافة الطريق، وقام بتصويرها وتدوين وصف لها.

وخلال هذه الفترة تمّ استجواب عدة شهود فقط بما في ذلك رجال الشرطة الذين اعتقلوا مجموعة العلماء.

وفي حالة الإدانة، وفقاً لقوانين البيئة في سريلانكا، يواجه كل منهم عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً و/أو غرامة قدرها 27 ألف دولار.

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443
01:27 PM

سريلانكا تحاكم 3 علماء روساً بتهمة قتل الخنافس

يواجهون عقوبات بالسجن 20 عاماً لكل منهم والغرامة 27 ألف دولار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام روسية، إن محكمة سريلانكية تواصل اليوم الجمعة، النظر في قضية جنائية ضد علماء روس متهمين بقتل وجمع الحشرات بشكل غير قانوني، طبقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وتم احتجاز الروسي ألكسندر إيغناتنكو المختص بعلم الحيوان، بعد العثور بحوزته على عديد من الخنافس النافقة، وتمّ زجه في سجن سريلانكي بزعم انتهاكه الحظر الذي تفرضه البلاد على جمع النباتات والحيوانات.

وتم اعتقاله واثنان من رفاقه -أرتيوم ريابوف ونيكولاي كيلافيان- في فبراير 2020.. وفي 28 مايو الماضي، أطلقت المحكمة سراحهم بكفالة، ثم بدأت عملية محاكمتهم.

وتتهم السلطات، الروس الثلاثة بقتل 277 خنفساء. ويؤكّد إيغناتنكو، من جانبه أنه لم يقم بتاتاً باصطياد الخنافس المذكورة وقتلها، بل فقط قام بالتقاطها وجمعها بعد العثور عليها ميتة على حافة الطريق، وقام بتصويرها وتدوين وصف لها.

وخلال هذه الفترة تمّ استجواب عدة شهود فقط بما في ذلك رجال الشرطة الذين اعتقلوا مجموعة العلماء.

وفي حالة الإدانة، وفقاً لقوانين البيئة في سريلانكا، يواجه كل منهم عقوبة بالسجن تصل إلى 20 عاماً و/أو غرامة قدرها 27 ألف دولار.

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