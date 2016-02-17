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"الزعاق": السبت ندخل موسم "عقرب الدم".. وتغيرات جوية متوقعة بنهاية الأسبوع

قال: رياح ناهضة على كل المناطق.. وعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه لذلك

أكد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد غد السبت يدخل موسم "عقرب الدم".

وقال الزعاق: سنلاحظ تغيرات جوية يومي الجمعة والسبت، تتمثل في هبوب رياح ناهضة على كل المناطق، وعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه لذلك.

وأكد أن العرب قَسّموا السنة إلى فصلين هما الشتاء والصيف، ويحتوي الفصلان على موسمي الخريف والربيع.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الزعاق": السبت ندخل موسم "عقرب الدم".. وتغيرات جوية متوقعة بنهاية الأسبوع
سبق

أكد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد غد السبت يدخل موسم "عقرب الدم".

وقال الزعاق: سنلاحظ تغيرات جوية يومي الجمعة والسبت، تتمثل في هبوب رياح ناهضة على كل المناطق، وعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه لذلك.

وأكد أن العرب قَسّموا السنة إلى فصلين هما الشتاء والصيف، ويحتوي الفصلان على موسمي الخريف والربيع.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
09:52 AM

"الزعاق": السبت ندخل موسم "عقرب الدم".. وتغيرات جوية متوقعة بنهاية الأسبوع

قال: رياح ناهضة على كل المناطق.. وعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه لذلك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد خبير الطقس، الدكتور خالد الزعاق، أنه بعد غد السبت يدخل موسم "عقرب الدم".

وقال الزعاق: سنلاحظ تغيرات جوية يومي الجمعة والسبت، تتمثل في هبوب رياح ناهضة على كل المناطق، وعلى المتنزهين وسالكي الطرق التنبه لذلك.

وأكد أن العرب قَسّموا السنة إلى فصلين هما الشتاء والصيف، ويحتوي الفصلان على موسمي الخريف والربيع.

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