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6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتشهد بعض المناطق تساقُطًا للبَرَد

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ونجران والباحة والرياض ومكة المكرمة وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، فيما تشهد المنطقة أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على البرك، بينما تشهد بيشة وتثليث رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه جازان أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث الدائر والعارضة وفيفا وهروب والعيدابي، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة ذكر المركز أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الباحة بأنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة نجران سُحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

حالة الطقس المركز الوطني للأرصاد الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ونجران والباحة والرياض ومكة المكرمة وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، فيما تشهد المنطقة أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على البرك، بينما تشهد بيشة وتثليث رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه جازان أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث الدائر والعارضة وفيفا وهروب والعيدابي، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة ذكر المركز أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الباحة بأنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة نجران سُحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
08:54 PM
اخر تعديل
07 أغسطس 2021 - 28 ذو الحجة 1442
06:05 AM

6 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسيول ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتشهد بعض المناطق تساقُطًا للبَرَد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عسير ونجران والباحة والرياض ومكة المكرمة وجازان.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة عسير أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن ورجال ألمع ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

ونبّه المركز منطقة عسير أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها والحرجة وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيده وظهران الجنوب، فيما تشهد المنطقة أيضًا أتربة مثارة وأمطارًا رعدية على البرك، بينما تشهد بيشة وتثليث رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

ونبه جازان أيضًا بأنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث الدائر والعارضة وفيفا وهروب والعيدابي، وتستمر حتى الساعة الـ 22.00 من مساء الجمعة.

وفي تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة ذكر المركز أن المنطقة تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أضم والعرضيات وميسان، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية على الطائف، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة السليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وأصدر المركز تنبيهًا متقدمًا لمنطقة الباحة بأنها تشهد استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وسيول، وتساقط البرد، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والمخواة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

وتشهد منطقة نجران سُحبًا رعدية ممطرة وأتربة مثارة وأمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 23.00 من مساء الجمعة.

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