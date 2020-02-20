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سادس أيام "الماطرة".. "المسند": تنحسر في الشرقية بزخات والرياح تنشط هنا

فيما توقعت "الأرصاد" نشاطًا للسطحية وانخفاضًا ملموسًا للحرارة على مناطق عدة

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة الماطرة في يومها السادس، تنحسر اليوم ناحية #الشرقية؛ حيث من المتوقع أن تهطل زخات مطرية متفرقة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الشمالية الغربية معتدلة البرودة، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الشرقي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران)؛ فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

حالة الطقس الأرصاد الماطرة أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سادس أيام "الماطرة".. "المسند": تنحسر في الشرقية بزخات والرياح تنشط هنا
سبق

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة الماطرة في يومها السادس، تنحسر اليوم ناحية #الشرقية؛ حيث من المتوقع أن تهطل زخات مطرية متفرقة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الشمالية الغربية معتدلة البرودة، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الشرقي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران)؛ فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
08:37 AM

سادس أيام "الماطرة".. "المسند": تنحسر في الشرقية بزخات والرياح تنشط هنا

فيما توقعت "الأرصاد" نشاطًا للسطحية وانخفاضًا ملموسًا للحرارة على مناطق عدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن الحالة الماطرة في يومها السادس، تنحسر اليوم ناحية #الشرقية؛ حيث من المتوقع أن تهطل زخات مطرية متفرقة.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع اليوم أن تنشط الرياح الشمالية الغربية معتدلة البرودة، وقد تثير بعض #الغبار في المناطق المفتوحة في الشمال الشرقي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية على مناطق: (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، حائل، الرياض، المنطقة الشرقية، نجران)؛ فيما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة.

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