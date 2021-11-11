النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إدانة المملكة محاولة اغتيال "الكاظمي" تأكيد لدورها للنهوض بالعراق

"التليدي": تراجع دور الجماعات المتطرفة فلجأت للسلاح

أدانت المملكة محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واعتبرته عملاً إرهابيًا جبانًا من منطلقات أخوية لما يجمع الدولتان والشعبان من علاقات راسخة وروابط ثابتة، وهي التي وطّدت علاقاته مع الجار، وفتحت حدودها البرية معه دعمًا لمسيرة الدولة التي يقودها "الكاظمي"، لكن الميليشيات الإرهابية هناك تحاول فرض هيمنتها بقوة السلاح، وترفض صناديق الاقتراع لسرقة قراره السيادي المستقل.

الأيادي الدموية التي تستهدف أمن العراق بعد استعادته عافيته إثر دمار وتمزيق طائفي فتت وحدته وتكاتفه لسنوات، ما فتئت تنشر الكراهية وتستهدف المدنيين بالطائرات المسيّرة نفسها التي انطلقت صوب السعودية وهي الأساليب الإجرامية ذاتها.

وأخيرًا انتعش العراق البلد الخارج للتو من معاركه فتماثل اقتصاده للشفاء، بقيادة رئيس يسعى للنهوض به بالقانون طمعًا بالتنمية والازدهار في أجواء صحية لا يلوثها التطرّف، لكنّ المخربين لا يطربون لهذه المساعي، ولا يريدون عراقًا متحدًا مستقرًا مزدهرًا.

من جانب آخر، قال المحلل السياسي يحيى التليدي: "أولاً لابد فهم السياق السياسي الذي سبق حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من رفض الفصائل ذات الولاءات الخارجية لنتائج الانتخابات واللجوء إلى الشارع للانقلاب على صناديق الاقتراع، والتهديدات المباشرة التي وجهتها للكاظمي".

وأشار: "السلاح المستخدم في العملية هي الطائرات المسيّرة، ومعروف من يموّل الفصائل العراقية بتلك الطائرات التي سبق أن استهدفت بها القواعد الأمريكية، وميليشيات الحوثي أيضًا تستخدم تلك الطائرات المسيّرة في استهداف الأراضي السعودية".

وأكّد: "نتائج الانتخابات العراقية كانت صادمة بتراجع دراماتيكي للأحزاب والقوى الإرهابية في إطار "الحشد الشعبي"، في إشارة واضحة إلى تغيير في المناخ العام الشعبي ضد التدخلات في شؤون العراق".

وأضاف: "خسارة الحشد الشعبي تشكل صفعة كبيرة لنفوذ الميليشيا في العراق، ولعل مسارعة هذه القوى إلى اتهام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتلاعب بالنتائج ثم محاولة اغتياله الفاشلة تدل على تراجع نتائج الانتخابات بالتالي تراجع النفوذ حتى لجأوا للتصعيد الداخلي".

وأردف: "الأذرع المتطرفة لا تريد أن تعترف بالوسائل السياسية والسلمية لأي تغيير عن طريق الانتخابات أو المؤسسات، فمنطقها الدائم هو سيطرة الميليشيات وتحدّي الدولة الوطنية، ولا حل مع هذه الميليشيات إلا بفرض قوة الدولة ومؤسساتها".

وزاد: "السعودية أدانت بشدة محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي ووصفته بالعمل الإرهابي الجبان، وأكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي بالكاظمي وقوف المملكة صفًا واحدًا إلى جانب العراق الشقيق حكومةً وشعبًا في التصدي للإرهاب ودعم استقرار العراق".

واختتم: "المملكة ستظل للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات، مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات ودعم استقرار العراق ونجاحه في العبور من دولة الميليشيات والفوضى إلى دولة طبيعية آمنة يعني الكثير ليس فقط للشعب العراقي، بل لجيران العراق في المنطقة ومنهم السعودية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إدانة المملكة محاولة اغتيال "الكاظمي" تأكيد لدورها للنهوض بالعراق
سبق

أدانت المملكة محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واعتبرته عملاً إرهابيًا جبانًا من منطلقات أخوية لما يجمع الدولتان والشعبان من علاقات راسخة وروابط ثابتة، وهي التي وطّدت علاقاته مع الجار، وفتحت حدودها البرية معه دعمًا لمسيرة الدولة التي يقودها "الكاظمي"، لكن الميليشيات الإرهابية هناك تحاول فرض هيمنتها بقوة السلاح، وترفض صناديق الاقتراع لسرقة قراره السيادي المستقل.

الأيادي الدموية التي تستهدف أمن العراق بعد استعادته عافيته إثر دمار وتمزيق طائفي فتت وحدته وتكاتفه لسنوات، ما فتئت تنشر الكراهية وتستهدف المدنيين بالطائرات المسيّرة نفسها التي انطلقت صوب السعودية وهي الأساليب الإجرامية ذاتها.

وأخيرًا انتعش العراق البلد الخارج للتو من معاركه فتماثل اقتصاده للشفاء، بقيادة رئيس يسعى للنهوض به بالقانون طمعًا بالتنمية والازدهار في أجواء صحية لا يلوثها التطرّف، لكنّ المخربين لا يطربون لهذه المساعي، ولا يريدون عراقًا متحدًا مستقرًا مزدهرًا.

من جانب آخر، قال المحلل السياسي يحيى التليدي: "أولاً لابد فهم السياق السياسي الذي سبق حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من رفض الفصائل ذات الولاءات الخارجية لنتائج الانتخابات واللجوء إلى الشارع للانقلاب على صناديق الاقتراع، والتهديدات المباشرة التي وجهتها للكاظمي".

وأشار: "السلاح المستخدم في العملية هي الطائرات المسيّرة، ومعروف من يموّل الفصائل العراقية بتلك الطائرات التي سبق أن استهدفت بها القواعد الأمريكية، وميليشيات الحوثي أيضًا تستخدم تلك الطائرات المسيّرة في استهداف الأراضي السعودية".

وأكّد: "نتائج الانتخابات العراقية كانت صادمة بتراجع دراماتيكي للأحزاب والقوى الإرهابية في إطار "الحشد الشعبي"، في إشارة واضحة إلى تغيير في المناخ العام الشعبي ضد التدخلات في شؤون العراق".

وأضاف: "خسارة الحشد الشعبي تشكل صفعة كبيرة لنفوذ الميليشيا في العراق، ولعل مسارعة هذه القوى إلى اتهام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتلاعب بالنتائج ثم محاولة اغتياله الفاشلة تدل على تراجع نتائج الانتخابات بالتالي تراجع النفوذ حتى لجأوا للتصعيد الداخلي".

وأردف: "الأذرع المتطرفة لا تريد أن تعترف بالوسائل السياسية والسلمية لأي تغيير عن طريق الانتخابات أو المؤسسات، فمنطقها الدائم هو سيطرة الميليشيات وتحدّي الدولة الوطنية، ولا حل مع هذه الميليشيات إلا بفرض قوة الدولة ومؤسساتها".

وزاد: "السعودية أدانت بشدة محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي ووصفته بالعمل الإرهابي الجبان، وأكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي بالكاظمي وقوف المملكة صفًا واحدًا إلى جانب العراق الشقيق حكومةً وشعبًا في التصدي للإرهاب ودعم استقرار العراق".

واختتم: "المملكة ستظل للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات، مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات ودعم استقرار العراق ونجاحه في العبور من دولة الميليشيات والفوضى إلى دولة طبيعية آمنة يعني الكثير ليس فقط للشعب العراقي، بل لجيران العراق في المنطقة ومنهم السعودية".

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
09:35 PM

إدانة المملكة محاولة اغتيال "الكاظمي" تأكيد لدورها للنهوض بالعراق

"التليدي": تراجع دور الجماعات المتطرفة فلجأت للسلاح

A A A
بدر العتيبي - الرياض
1
445

أدانت المملكة محاولة اغتيال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، واعتبرته عملاً إرهابيًا جبانًا من منطلقات أخوية لما يجمع الدولتان والشعبان من علاقات راسخة وروابط ثابتة، وهي التي وطّدت علاقاته مع الجار، وفتحت حدودها البرية معه دعمًا لمسيرة الدولة التي يقودها "الكاظمي"، لكن الميليشيات الإرهابية هناك تحاول فرض هيمنتها بقوة السلاح، وترفض صناديق الاقتراع لسرقة قراره السيادي المستقل.

الأيادي الدموية التي تستهدف أمن العراق بعد استعادته عافيته إثر دمار وتمزيق طائفي فتت وحدته وتكاتفه لسنوات، ما فتئت تنشر الكراهية وتستهدف المدنيين بالطائرات المسيّرة نفسها التي انطلقت صوب السعودية وهي الأساليب الإجرامية ذاتها.

وأخيرًا انتعش العراق البلد الخارج للتو من معاركه فتماثل اقتصاده للشفاء، بقيادة رئيس يسعى للنهوض به بالقانون طمعًا بالتنمية والازدهار في أجواء صحية لا يلوثها التطرّف، لكنّ المخربين لا يطربون لهذه المساعي، ولا يريدون عراقًا متحدًا مستقرًا مزدهرًا.

من جانب آخر، قال المحلل السياسي يحيى التليدي: "أولاً لابد فهم السياق السياسي الذي سبق حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من رفض الفصائل ذات الولاءات الخارجية لنتائج الانتخابات واللجوء إلى الشارع للانقلاب على صناديق الاقتراع، والتهديدات المباشرة التي وجهتها للكاظمي".

وأشار: "السلاح المستخدم في العملية هي الطائرات المسيّرة، ومعروف من يموّل الفصائل العراقية بتلك الطائرات التي سبق أن استهدفت بها القواعد الأمريكية، وميليشيات الحوثي أيضًا تستخدم تلك الطائرات المسيّرة في استهداف الأراضي السعودية".

وأكّد: "نتائج الانتخابات العراقية كانت صادمة بتراجع دراماتيكي للأحزاب والقوى الإرهابية في إطار "الحشد الشعبي"، في إشارة واضحة إلى تغيير في المناخ العام الشعبي ضد التدخلات في شؤون العراق".

وأضاف: "خسارة الحشد الشعبي تشكل صفعة كبيرة لنفوذ الميليشيا في العراق، ولعل مسارعة هذه القوى إلى اتهام رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بالتلاعب بالنتائج ثم محاولة اغتياله الفاشلة تدل على تراجع نتائج الانتخابات بالتالي تراجع النفوذ حتى لجأوا للتصعيد الداخلي".

وأردف: "الأذرع المتطرفة لا تريد أن تعترف بالوسائل السياسية والسلمية لأي تغيير عن طريق الانتخابات أو المؤسسات، فمنطقها الدائم هو سيطرة الميليشيات وتحدّي الدولة الوطنية، ولا حل مع هذه الميليشيات إلا بفرض قوة الدولة ومؤسساتها".

وزاد: "السعودية أدانت بشدة محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي ووصفته بالعمل الإرهابي الجبان، وأكد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي بالكاظمي وقوف المملكة صفًا واحدًا إلى جانب العراق الشقيق حكومةً وشعبًا في التصدي للإرهاب ودعم استقرار العراق".

واختتم: "المملكة ستظل للعراق سندًا وأخًا وفيًا في كل الأوقات، مهما بلغ حجم الظروف ودقة التحديات ودعم استقرار العراق ونجاحه في العبور من دولة الميليشيات والفوضى إلى دولة طبيعية آمنة يعني الكثير ليس فقط للشعب العراقي، بل لجيران العراق في المنطقة ومنهم السعودية".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,370
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,092
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,139
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,197

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر
العُهر السياسي والمدلل

العُهر السياسي والمدلل

عبدالرحمن القحطاني
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء

علي آل شرمة
أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

أما آن لإعلامنا أن يتسعود؟

بندر مغرم الشهري
التحليل العقاري والتضليل..!

التحليل العقاري والتضليل..!

عبدالرحمن المرشد
قرداحي.. وقصة الذئب

قرداحي.. وقصة الذئب

ماجد البريكان
أحمق من.. "وزير"

أحمق من.. "وزير"

مها الجبر
"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

"ما فينا" نتحمل "هيك" تصرفات

حسن آل عمير
الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

الصحافي.. وكاريزما المذيع..!

ماجد الحربي
"قرداحي" يستعين بصديق السوء

"قرداحي" يستعين بصديق السوء

علي آل شرمة
هل هناك خطر من المُفترسات؟

هل هناك خطر من المُفترسات؟

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة