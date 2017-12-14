اتحاد القدم يصدر تنظيمًا جديدًا للطواقم التحكيمية لمباريات دوري المحترفين

اعتمد الحكم الأجنبي في مسابقة كأس الملك ابتداءً من دور الـ16

عقد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل اليوم الخميس اجتماعًا تشاوريًا مع رؤساء وممثلي أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمقر الهيئة العامة للرياضة بحضور رئيس مجلس إدارة رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.

وذلك لمناقشة عددٍ من الأمور المتعلقة بمستقبل التحكيم السعودي، إضافة إلى الاطلاع على العرض المقدم من رئيس لجنة الحكام الرئيسة فرناندو تريساكو.

وتم خلال الاجتماع اعتماد تكليف طواقم التحكيم الأجنبية لمباريات مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين ابتداءً من دور الـ 16.

كما تم اعتماد عشرة طواقم تحكيمية أجنبية لكل فريق خلال مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك ابتداءً من الجولة الثالثة عشرة، وفقًا للشروط الآتية:

1- رفع طلب الطاقم الأجنبي قبل 13 يومًا على الأقل من إقامة المبـاراة سواء كانت المباراة على أرض الفريق أو خارجه.

2- في حال استنفد النادي الحصة المخصصة له من الأطقم التحكيمية، ورغب في وجود طواقم أجنبية إضافية يتم رفع الطلب مع تحمله تكاليف الطاقم وإرفاق صورة من التحويل البنكي.

3- سيكون حكم تقنية الـ (VAR) أجنبيًا في جميع المباريـات التي يقودها أطقم تحكيم سعودية.

وقدم المسحل في ختام الاجتماع شكره وتقديره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه واهتمامه الكبيرين لكرة القدم، معتبرًا أن هذا الدعم أسفر عن مزيج من الإنجازات لرياضة كرة القدم السعودية.

وقال: نحن في اتحاد الكرة حريصون على الجلوس مع الأندية وإشراكهم قبل اتخاذ القرارات، وهذا الأمر سيساعدنا في زيادة التناغم مع الاندية، باعتبار أنهم عنصر رئيس ومهم في منظومة كرة القدم.

يُذكر أن لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عملت خلال الفترة الماضية على خطة عمل لعودة الحكم السعودي لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تمثلت بإشراكه تدريجيًا في الـدوري مع الطواقم الأجنبية كحكم رابع، والأدوار الأولية من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، وإقامة 4 دورات لتقنية حكم الفيديو المساعد، إضافة إلى دعم مشاركته خارجيًا في عددٍ من المباريات والبطولات.