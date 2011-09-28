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"الصحة": تسجيل 455 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 841 خلال الـ24 ساعة الماضية

الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بـ"كورونا"

918 حالة شفاء جديدة والإجمالي 81,462

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 92,095 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بتسجيل وفاة جديدة واحدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 413 حالة.

وأشارت إلى شفاء 918 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 81,462 حالة.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 92,095 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بتسجيل وفاة جديدة واحدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 413 حالة.

وأشارت إلى شفاء 918 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 81,462 حالة.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
02:58 PM

الإمارات تسجل 626 إصابة جديدة بـ"كورونا"

918 حالة شفاء جديدة والإجمالي 81,462

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 626 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 92,095 حالة.

وأفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بتسجيل وفاة جديدة واحدة بالفيروس، ليصل إجمالي عدد الوَفَيَات إلى 413 حالة.

وأشارت إلى شفاء 918 حالة جديدة، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء إلى 81,462 حالة.

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