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شاهد.. الداير تستضيف "هايكنج" سياحي في جبال "آل سلمى"

جولة على عدد من المواقع الأثرية للتعرف على تراث الأجداد

استضافت محافظة الداير بني مالك، فريق هايكنج السياحي بمهرجان البن بـ"آل سلمى"، وتم تنفيذ جولة سياحية على عدد من المواقع الأثرية هناك.

وقال عضو اللجنة السياحية تركي بن يحيى المالكي: عَمِلت اللجنة على مدار شهرين، على وضع الترتيبات اللازمة لإنجاح جولة الفريق؛ حيث تم افتتاح مسار الهايكنج من قِبَل محافظ الداير، وعقدت عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالمحافظة؛ للاطلاع على آخر الترتيبات التي ستقدمها اللجنة.

وأكد "المالكي" أن الفريق قام بجولة سياحية على أبرز الأماكن الأثرية بالمحافظة وخاصة جبال "آل سلمى"، واستمرت الرحلة في عدد من القرى، اطلعوا على محتوى تراث الآباء والأجداد، بعدها واصلوا المسير إلى قرى الذاري؛ حيث كان في استقبال فريق "هايكنج السعودية" المرشد السياحي يحيى محمد جابر.

وقال عضو اللجنة: إن أهالي الذاري من أبناء آل سلمى، أصحاب كرم كبير ونخوة وشهامة منقطعة النظير، وروحهم الطيبة، ظهرت في استقبال الفريق لدى وصولهم؛ حيث تم دخول القرية وكانت في غاية الروعة والجمال والتصميم الهندسي، وزادها جمالًا شموخها على قمم الجبال ذات التضاريس الصعبة؛ مما يجعل الصعود لها شاقًّا؛ لكن روعة المكان وجماله تجعلان السائح يتنقل بين بيوت القرية بشغف متناسيًا كل مشقة وتعب؛ لما يرى ويشاهد من الإبداع والجمال.

وقال "المالكي": بعد ذلك تم استقبال الفريق الزائر في قرية الميجاه؛ حيث تم استقبال الفريق من قِبَل أهالي القرية وقدم لهم مائدة الإفطار التراثي الشعبي والأهازيج الشعبية.

محافظة الداير بني مالك فريق هايكنج السياحي مهرجان البن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الداير تستضيف "هايكنج" سياحي في جبال "آل سلمى"
سبق

استضافت محافظة الداير بني مالك، فريق هايكنج السياحي بمهرجان البن بـ"آل سلمى"، وتم تنفيذ جولة سياحية على عدد من المواقع الأثرية هناك.

وقال عضو اللجنة السياحية تركي بن يحيى المالكي: عَمِلت اللجنة على مدار شهرين، على وضع الترتيبات اللازمة لإنجاح جولة الفريق؛ حيث تم افتتاح مسار الهايكنج من قِبَل محافظ الداير، وعقدت عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالمحافظة؛ للاطلاع على آخر الترتيبات التي ستقدمها اللجنة.

وأكد "المالكي" أن الفريق قام بجولة سياحية على أبرز الأماكن الأثرية بالمحافظة وخاصة جبال "آل سلمى"، واستمرت الرحلة في عدد من القرى، اطلعوا على محتوى تراث الآباء والأجداد، بعدها واصلوا المسير إلى قرى الذاري؛ حيث كان في استقبال فريق "هايكنج السعودية" المرشد السياحي يحيى محمد جابر.

وقال عضو اللجنة: إن أهالي الذاري من أبناء آل سلمى، أصحاب كرم كبير ونخوة وشهامة منقطعة النظير، وروحهم الطيبة، ظهرت في استقبال الفريق لدى وصولهم؛ حيث تم دخول القرية وكانت في غاية الروعة والجمال والتصميم الهندسي، وزادها جمالًا شموخها على قمم الجبال ذات التضاريس الصعبة؛ مما يجعل الصعود لها شاقًّا؛ لكن روعة المكان وجماله تجعلان السائح يتنقل بين بيوت القرية بشغف متناسيًا كل مشقة وتعب؛ لما يرى ويشاهد من الإبداع والجمال.

وقال "المالكي": بعد ذلك تم استقبال الفريق الزائر في قرية الميجاه؛ حيث تم استقبال الفريق من قِبَل أهالي القرية وقدم لهم مائدة الإفطار التراثي الشعبي والأهازيج الشعبية.

06 فبراير 2020 - 12 جمادى الآخر 1441
09:01 AM

شاهد.. الداير تستضيف "هايكنج" سياحي في جبال "آل سلمى"

جولة على عدد من المواقع الأثرية للتعرف على تراث الأجداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضافت محافظة الداير بني مالك، فريق هايكنج السياحي بمهرجان البن بـ"آل سلمى"، وتم تنفيذ جولة سياحية على عدد من المواقع الأثرية هناك.

وقال عضو اللجنة السياحية تركي بن يحيى المالكي: عَمِلت اللجنة على مدار شهرين، على وضع الترتيبات اللازمة لإنجاح جولة الفريق؛ حيث تم افتتاح مسار الهايكنج من قِبَل محافظ الداير، وعقدت عددًا من الاجتماعات مع الجهات المعنية بالمحافظة؛ للاطلاع على آخر الترتيبات التي ستقدمها اللجنة.

وأكد "المالكي" أن الفريق قام بجولة سياحية على أبرز الأماكن الأثرية بالمحافظة وخاصة جبال "آل سلمى"، واستمرت الرحلة في عدد من القرى، اطلعوا على محتوى تراث الآباء والأجداد، بعدها واصلوا المسير إلى قرى الذاري؛ حيث كان في استقبال فريق "هايكنج السعودية" المرشد السياحي يحيى محمد جابر.

وقال عضو اللجنة: إن أهالي الذاري من أبناء آل سلمى، أصحاب كرم كبير ونخوة وشهامة منقطعة النظير، وروحهم الطيبة، ظهرت في استقبال الفريق لدى وصولهم؛ حيث تم دخول القرية وكانت في غاية الروعة والجمال والتصميم الهندسي، وزادها جمالًا شموخها على قمم الجبال ذات التضاريس الصعبة؛ مما يجعل الصعود لها شاقًّا؛ لكن روعة المكان وجماله تجعلان السائح يتنقل بين بيوت القرية بشغف متناسيًا كل مشقة وتعب؛ لما يرى ويشاهد من الإبداع والجمال.

وقال "المالكي": بعد ذلك تم استقبال الفريق الزائر في قرية الميجاه؛ حيث تم استقبال الفريق من قِبَل أهالي القرية وقدم لهم مائدة الإفطار التراثي الشعبي والأهازيج الشعبية.

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