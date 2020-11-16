وأضافت أن 2141 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً، بينهم 454 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 71 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1843 حالة.

ذكرت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 5861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 149539 إصابة.

حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن تقفز إلى 149539 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-16 ذكرت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 5861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 149539 إصابة. وأوضحت الوزارة أنها سجلت 71 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1843 حالة. وبينت أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية. وأضافت أن 2141 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً، بينهم 454 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.

16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 08:29 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن تقفز إلى 149539 تسجيل 5861 حالة في يوم





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ذكرت وزارة الصحة الأردنية، اليوم (الاثنين)، أنها سجلت 5861 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 149539 إصابة.

وأوضحت الوزارة أنها سجلت 71 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1843 حالة.

وبينت أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية.

وأضافت أن 2141 حالة تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً، بينهم 454 في حالة حرجة، بينما يخضع بقيّة المصابين للعزل المنزلي.