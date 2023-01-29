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احذر السهر.. دراسة بريطانية: هذه خطورة قلة النوم لليلة واحدة

تطيل ألم المرض والإصابة

أظهرت دراسة علمية بريطانية حديثة نتائج جديدة ومثيرة؛ إذ أفادت بأن قلة النوم حتى لليلة واحدة يمكن أن تجعل الناس أكثر حساسية للألم.

وبحسب "اليوم السابع" نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أوضح الباحثون أن قلة النوم تنشط الخلايا العصبية في منطقة من المادة الرمادية التي تستشعر الآلام، كما أنها توقف تلك الخلايا التي تمنع الشعور بالألم.

وأرجع الباحثون الأمريكيون النتائج التي توصلوا إليها إلى توافر أول تفسير لأهمية الراحة اللائقة في انتعاش المرضى في المستشفى. ويقول علماء الأعصاب إن الليالي المزعجة في عنابر المرضى يمكن أن تطيل ألم المرض والإصابة.

من جهته، قال الدكتور "ماثيو والكر"، الأستاذ في أبحاث النوم من جامعة كاليفورنيا في بريكلي: "إذا أدى ضَعْف النوم إلى زيادة حساسيتنا للألم - كما توضح هذه الدراسة - فإن النوم يجب أن يكون الأساس في مركز رعاية المرضى، خاصة في عنابر المستشفيات".


وأضاف الدكتور ووكر بقوله: "لا يؤدي فقدان النوم إلى تضخيم مناطق تحسس الألم في الدماغ فحسب، بل يمنع أيضًا مراكز التسكين الطبيعية أيضًا".

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احذر السهر.. دراسة بريطانية: هذه خطورة قلة النوم لليلة واحدة
سبق

أظهرت دراسة علمية بريطانية حديثة نتائج جديدة ومثيرة؛ إذ أفادت بأن قلة النوم حتى لليلة واحدة يمكن أن تجعل الناس أكثر حساسية للألم.

وبحسب "اليوم السابع" نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أوضح الباحثون أن قلة النوم تنشط الخلايا العصبية في منطقة من المادة الرمادية التي تستشعر الآلام، كما أنها توقف تلك الخلايا التي تمنع الشعور بالألم.

وأرجع الباحثون الأمريكيون النتائج التي توصلوا إليها إلى توافر أول تفسير لأهمية الراحة اللائقة في انتعاش المرضى في المستشفى. ويقول علماء الأعصاب إن الليالي المزعجة في عنابر المرضى يمكن أن تطيل ألم المرض والإصابة.

من جهته، قال الدكتور "ماثيو والكر"، الأستاذ في أبحاث النوم من جامعة كاليفورنيا في بريكلي: "إذا أدى ضَعْف النوم إلى زيادة حساسيتنا للألم - كما توضح هذه الدراسة - فإن النوم يجب أن يكون الأساس في مركز رعاية المرضى، خاصة في عنابر المستشفيات".


وأضاف الدكتور ووكر بقوله: "لا يؤدي فقدان النوم إلى تضخيم مناطق تحسس الألم في الدماغ فحسب، بل يمنع أيضًا مراكز التسكين الطبيعية أيضًا".

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
09:09 PM

احذر السهر.. دراسة بريطانية: هذه خطورة قلة النوم لليلة واحدة

تطيل ألم المرض والإصابة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,363

أظهرت دراسة علمية بريطانية حديثة نتائج جديدة ومثيرة؛ إذ أفادت بأن قلة النوم حتى لليلة واحدة يمكن أن تجعل الناس أكثر حساسية للألم.

وبحسب "اليوم السابع" نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد أوضح الباحثون أن قلة النوم تنشط الخلايا العصبية في منطقة من المادة الرمادية التي تستشعر الآلام، كما أنها توقف تلك الخلايا التي تمنع الشعور بالألم.

وأرجع الباحثون الأمريكيون النتائج التي توصلوا إليها إلى توافر أول تفسير لأهمية الراحة اللائقة في انتعاش المرضى في المستشفى. ويقول علماء الأعصاب إن الليالي المزعجة في عنابر المرضى يمكن أن تطيل ألم المرض والإصابة.

من جهته، قال الدكتور "ماثيو والكر"، الأستاذ في أبحاث النوم من جامعة كاليفورنيا في بريكلي: "إذا أدى ضَعْف النوم إلى زيادة حساسيتنا للألم - كما توضح هذه الدراسة - فإن النوم يجب أن يكون الأساس في مركز رعاية المرضى، خاصة في عنابر المستشفيات".


وأضاف الدكتور ووكر بقوله: "لا يؤدي فقدان النوم إلى تضخيم مناطق تحسس الألم في الدماغ فحسب، بل يمنع أيضًا مراكز التسكين الطبيعية أيضًا".

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