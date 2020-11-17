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"السحيباني" يقدم أوراق اعتماده مندوبًا للمملكة بـ"التعاون الإسلامي"

بعد صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه بهذا المنصب

قدم الدكتور صالح بن حمد السحيباني أوراق اعتماده إلى الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بوصفه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه بهذا المنصب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما أثناء تسليم أوراق الاعتماد الأوضاع في العالم الإسلامي ودور المنظمة في مزيد من دعم العمل الإسلامي المشترك، وتوحيد الصف الإسلامي.

وأكد "العثيمين" في اللقاء على الدور المهم والإيجابي الذي تضطلع به المملكة في تحقيق أهداف المنظمة، باعتبارها بلد المقر، مشيداً بهذا الدعم الذي لم يتوقف منذ إنشاء المنظمة قبل خمسة عقود وحتى اليوم، مثمناً الدور الذي تقوم به المملكة للمنظمة وأنشطتها، وكذلك جهودها لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة ودعمها المتواصل لقضايا العالم الإسلامي، فيما أكد دعم الأمانة العامة للمندوب الدائم للمملكة في أداء مهامه في المنظمة.

من جانبه أكد الدكتور "السحيباني" على اهتمام حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة نحو مواصلة دعم منظمة التعاون الإسلامي؛ مما يمكنها في تحقيق أهدافها السامية باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية، معرباً عن حرصه على العمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة وزملائه المندوبين الدائمين لدى المنظمة لما فيه مصلحة المنظمة ودولها الأعضاء في سبيل تحقيقها لأهدافها المرسومة.

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"السحيباني" يقدم أوراق اعتماده مندوبًا للمملكة بـ"التعاون الإسلامي"
سبق

قدم الدكتور صالح بن حمد السحيباني أوراق اعتماده إلى الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بوصفه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه بهذا المنصب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما أثناء تسليم أوراق الاعتماد الأوضاع في العالم الإسلامي ودور المنظمة في مزيد من دعم العمل الإسلامي المشترك، وتوحيد الصف الإسلامي.

وأكد "العثيمين" في اللقاء على الدور المهم والإيجابي الذي تضطلع به المملكة في تحقيق أهداف المنظمة، باعتبارها بلد المقر، مشيداً بهذا الدعم الذي لم يتوقف منذ إنشاء المنظمة قبل خمسة عقود وحتى اليوم، مثمناً الدور الذي تقوم به المملكة للمنظمة وأنشطتها، وكذلك جهودها لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة ودعمها المتواصل لقضايا العالم الإسلامي، فيما أكد دعم الأمانة العامة للمندوب الدائم للمملكة في أداء مهامه في المنظمة.

من جانبه أكد الدكتور "السحيباني" على اهتمام حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة نحو مواصلة دعم منظمة التعاون الإسلامي؛ مما يمكنها في تحقيق أهدافها السامية باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية، معرباً عن حرصه على العمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة وزملائه المندوبين الدائمين لدى المنظمة لما فيه مصلحة المنظمة ودولها الأعضاء في سبيل تحقيقها لأهدافها المرسومة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
07:59 PM

"السحيباني" يقدم أوراق اعتماده مندوبًا للمملكة بـ"التعاون الإسلامي"

بعد صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه بهذا المنصب

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فهد العتيبي - الرياض
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قدم الدكتور صالح بن حمد السحيباني أوراق اعتماده إلى الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين بوصفه المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي، وذلك بعد صدور الأمر السامي الكريم بتعيينه بهذا المنصب.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جمعهما أثناء تسليم أوراق الاعتماد الأوضاع في العالم الإسلامي ودور المنظمة في مزيد من دعم العمل الإسلامي المشترك، وتوحيد الصف الإسلامي.

وأكد "العثيمين" في اللقاء على الدور المهم والإيجابي الذي تضطلع به المملكة في تحقيق أهداف المنظمة، باعتبارها بلد المقر، مشيداً بهذا الدعم الذي لم يتوقف منذ إنشاء المنظمة قبل خمسة عقود وحتى اليوم، مثمناً الدور الذي تقوم به المملكة للمنظمة وأنشطتها، وكذلك جهودها لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة ودعمها المتواصل لقضايا العالم الإسلامي، فيما أكد دعم الأمانة العامة للمندوب الدائم للمملكة في أداء مهامه في المنظمة.

من جانبه أكد الدكتور "السحيباني" على اهتمام حكومة المملكة وقيادتها الرشيدة نحو مواصلة دعم منظمة التعاون الإسلامي؛ مما يمكنها في تحقيق أهدافها السامية باعتبارها الصوت الجامع للدول الإسلامية، معرباً عن حرصه على العمل بشكل وثيق مع الأمانة العامة وزملائه المندوبين الدائمين لدى المنظمة لما فيه مصلحة المنظمة ودولها الأعضاء في سبيل تحقيقها لأهدافها المرسومة.

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