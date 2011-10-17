إطلاق نار يودي بحياة شخص داخل جامعة بولاية لويزيانا الأمريكية

إصابة مجموعة أشخاص بينهم طالب

قُتل شخص واحد على الأقل، وأصيب عدة أشخاص آخرون، اليوم (الأحد)، في إطلاق نار داخل حرم جامعة جرامبلينج الحكومية بولاية لويزيانا، بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.



وأوضحت المتحدثة باسم الجامعة تيشا أرنولد، أن عدة أعيرة نارية أطلقت في حرم الجامعة.



وأضافت أن عدة أشخاص أُصيبوا، من بينهم طالب واحد على الأقل تلقى العلاج في مكان الحادث من إصابات لا تهدد حياته.



وبيّنت أن ضحية من غير الطلاب توفي في الحادث.



