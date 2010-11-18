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أمير الجوف يرحِّب بزيارة خادم الحرمين قائلاً: زيارة خير وبركة على أهالي المنطقة

ضمن زياراته التفقدية لمناطق السعودية.. ويدشِّن خلالها عددًا من المشاريع التنموية

رحَّب الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف كافة، بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى منطقة الجوف.

وقال أمير الجوف: "إن هذه الزيارة المباركة التي تأتي ضمن زياراته التفقدية لمناطق السعودية، والالتقاء بأبنائه، تعد نقطة تحوُّل في مسيرة منطقة الجوف بما تحمله من بشائر خير للمنطقة التي حظيت كغيرها من باقي مناطق السعودية بالدعم والرعاية ولله الحمد؛ إذ سيؤسس -أيده الله- ويدشن عددًا من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات؛ وهذا سوف ينعكس على أهالي المنطقة ونهضتها".

وأوضح أمير منطقة الجوف أن جولة الملك سلمان -حفظه الله- ووجوده بين أبنائه في مناطق السعودية دليل كبير على حرصه -أيده الله- ومتابعته لكل شؤون المواطنين، وتفقُّد أحوالهم. مؤكدًا في الوقت ذاته أن السعودية بفضل الله تعالى، ثم بحكمة وحنكة قيادتها، تواصل مسيرتها التنموية الطموحة سعيًا لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

داعيًا المولى القدير أن يحفظ هذا الوطن وأمنه ورخاءه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

مجددًا الترحيب بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في منطقة الجوف.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى الجوف جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الجوف يرحِّب بزيارة خادم الحرمين قائلاً: زيارة خير وبركة على أهالي المنطقة
سبق

رحَّب الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف كافة، بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى منطقة الجوف.

وقال أمير الجوف: "إن هذه الزيارة المباركة التي تأتي ضمن زياراته التفقدية لمناطق السعودية، والالتقاء بأبنائه، تعد نقطة تحوُّل في مسيرة منطقة الجوف بما تحمله من بشائر خير للمنطقة التي حظيت كغيرها من باقي مناطق السعودية بالدعم والرعاية ولله الحمد؛ إذ سيؤسس -أيده الله- ويدشن عددًا من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات؛ وهذا سوف ينعكس على أهالي المنطقة ونهضتها".

وأوضح أمير منطقة الجوف أن جولة الملك سلمان -حفظه الله- ووجوده بين أبنائه في مناطق السعودية دليل كبير على حرصه -أيده الله- ومتابعته لكل شؤون المواطنين، وتفقُّد أحوالهم. مؤكدًا في الوقت ذاته أن السعودية بفضل الله تعالى، ثم بحكمة وحنكة قيادتها، تواصل مسيرتها التنموية الطموحة سعيًا لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

داعيًا المولى القدير أن يحفظ هذا الوطن وأمنه ورخاءه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

مجددًا الترحيب بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في منطقة الجوف.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
12:31 AM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
03:06 AM

أمير الجوف يرحِّب بزيارة خادم الحرمين قائلاً: زيارة خير وبركة على أهالي المنطقة

ضمن زياراته التفقدية لمناطق السعودية.. ويدشِّن خلالها عددًا من المشاريع التنموية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الجوف
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رحَّب الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الجوف كافة، بالمقدم الميمون لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إلى منطقة الجوف.

وقال أمير الجوف: "إن هذه الزيارة المباركة التي تأتي ضمن زياراته التفقدية لمناطق السعودية، والالتقاء بأبنائه، تعد نقطة تحوُّل في مسيرة منطقة الجوف بما تحمله من بشائر خير للمنطقة التي حظيت كغيرها من باقي مناطق السعودية بالدعم والرعاية ولله الحمد؛ إذ سيؤسس -أيده الله- ويدشن عددًا من المشاريع التنموية في مختلف القطاعات؛ وهذا سوف ينعكس على أهالي المنطقة ونهضتها".

وأوضح أمير منطقة الجوف أن جولة الملك سلمان -حفظه الله- ووجوده بين أبنائه في مناطق السعودية دليل كبير على حرصه -أيده الله- ومتابعته لكل شؤون المواطنين، وتفقُّد أحوالهم. مؤكدًا في الوقت ذاته أن السعودية بفضل الله تعالى، ثم بحكمة وحنكة قيادتها، تواصل مسيرتها التنموية الطموحة سعيًا لتحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

داعيًا المولى القدير أن يحفظ هذا الوطن وأمنه ورخاءه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

مجددًا الترحيب بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في منطقة الجوف.

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